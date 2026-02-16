Tragedia en Carnaval: la autopsia reveló que Brian Cabrera sufrió lesiones craneoencefálicas severas.

Crimen chico muerte

En medio de la investigación, los peritos lograron recuperar el proyectil que presenta las mismas características que el revólver calibre 22, incautado en la escena del crimen y utilizado para perpetrar el salvaje asesinato contra el joven que se encontraba disfrutando de la celebración del Carnaval junto a otros familiares.

Por su parte, el fiscal Matías Lattaro, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°2, imputó a María Luján Aiza, de 33 años, como autora del delito de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”, al tiempo que su hijo, Martín Ezequiel Auza, de 19, y Omar Teodoro Auza, de 54, padre de la mujer detenida, fueron señalados como supuestos partícipes primarios.

La mujer autora del disparo que mató al Brian y los otros dos implicados comparecieron este lunes ante el funcionario judicial durante la audiencia de declaración en los términos establecidos en el artículo 308 del Código Procesal Penal.

Tras las declaraciones, el fiscal solicitó ante el Juzgado de Garantías la conversión de la aprehensión en detención. De acuerdo al expediente, la situación comenzó cuando se registró un conflicto entre un joven y otras tres personas (dos hombres y una mujer) en calle 29 entre 22 y 24, de la ciudad de Mercedes, en momento que se presentaba una banda musical como parte de la celebración del Carnaval.

En medio de una discusión, uno de los involucrados en el incidente extrajo de entre sus prendas un arma y empezó a efectuar disparos al aire para luego entregársela a su mujer, momento en el que aparece Brian Cabrera para defender a su hermano Carlos, otro protagonista del conflicto.

Crimen chico detenidos

Crimen chico autopsia

En ese momento, la acusada y su hijo, un muchacho de 19 años abrieron fuego contra Brian “con claras intenciones de darle muerte”, lo dejaron gravemente herido en el lugar y se escaparon ante la confusión generalizada de la gente que había concurrido a los festejos.

Conforme al informe entregado por las autoridades, el joven herido fue derivado al hospital local, donde fue intervenido quirúrgicamente, pero minutos después los médicos constataron su deceso.