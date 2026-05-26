Un reconocido fotógrafo murió en un evento deportivo: tragedia y dolor luego de una descompensación fatal

Reconocido por su constante labor retratando competencias atléticas, travesías y eventos sociales en todo el Alto Valle, su muerte generó una profunda conmoción entre organizadores, corredores y colegas que compartían habitualmente jornadas de trabajo con él.

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Tragedia en Río Negro: el drama en "el segundo cañadón"

La tragedia se desencadenó alrededor de las 11:20 de la mañana en el sector conocido popularmente como la “zona del Gauchito”, a la altura del kilómetro 124 de la Ruta Provincial 6, puntualmente en el sector denominado el “segundo cañadón”.

Según explicaron las autoridades sanitarias y la propia directora del hospital Francisco López Lima, Fernández se encontraba de pie, buscando el mejor ángulo para registrar el paso de los competidores, cuando sufrió una descompensación repentina y se desvaneció sobre el terreno.

Dada la complejidad del circuito y los requisitos de seguridad de la carrera, personal de salud del SIARME (Sistema Integral de Atención de Medicina de Emergencia) y una ambulancia privada ya se encontraban estratégicamente apostados en el lugar para brindar cobertura médica a la competencia.

De inmediato, los profesionales asistieron al fotógrafo e iniciaron de urgencia las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

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Un operativo contrarreloj por la tragedia en Río Negro

Al constatar la gravedad del cuadro, el personal de emergencias activó el protocolo de "código rojo" para acelerar el traslado del paciente. Personal del Destacamento de Seguridad Vial de Paso Córdoba montó un rápido operativo de asistencia por radio, coordinando cortes parciales sobre los accesos a la Ruta Provincial 6 para liberar el tránsito y permitir que la ambulancia avanzara sin demoras hacia General Roca.

Los médicos y paramédicos le practicaron maniobras de RCP de manera ininterrumpida durante los kilómetros que separaban la zona de bardas del centro de salud. Desafortunadamente, a pesar del intenso esfuerzo contrarreloj del equipo médico y de las fuerzas de seguridad, el hombre ingresó al nosocomio local sin signos vitales y no se pudo revertir la situación.

Tras confirmarse el deceso en horas del mediodía, se dio intervención formal a la fiscalía de turno para que tome las riendas de la investigación.

Las autoridades judiciales ordenaron la realización de la autopsia correspondiente para determinar científicamente cuáles fueron las causas biológicas que desencadenaron la muerte del trabajador de prensa en plena tarea.

A través de las redes sociales, tanto los organizadores del Sur Trail como los corredores de la región manifestaron sus condolencias a la familia de Fernández, recordándolo como un profesional apasionado que dejó su última huella haciendo lo que más amaba.