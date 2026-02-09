Explosiones, disparos y vehículos incendiados en un asalto comando a un camión blindado

Camión blindado explosión Una banda de ocho delincuentes, emboscaron y asaltaron un camión blindado en una transitada ruta del sur de Italia Foto gentileza ambito.com

Las primeras reconstrucciones, indican que los delincuentes incendiaron dos camionetas para bloquear la circulación de los automovilistas y demorar la llegada de las fuerzas de seguridad. Con el aporte de vehículos camuflados como patrulleros, los asaltantes simularon un control policial y obligaron a detenerse tanto al blindado como al auto de custodia que lo escoltaba.

De acuerdo a los investigadores, al menos ocho delincuentes participaron del operativo criminal y algunos de los asaltantes, vestidos de negro y armados con fusiles de asalto AK-47, redujeron a los custodios y abrieron fuego contra el camión de caudales. Al no lograr acceder al dinero, colocaron explosivos y volaron las puertas traseras del transporte de caudales para llegar al botín.

En ese momento, una patrulla de los Carabineros logró atravesar el bloqueo que trazaron los delincuentes y se desató un intenso tiroteo con los integrantes de la banda. Más allá de la violencia del enfrentamiento, las autoridades indicaron que no se registraron heridos ni víctimas fatales, asegura el informe de perfil.com.

En medio del enfrentamiento, la mayoría del grupo logró huir con el botín, aunque la policía italiana logró detener a dos presuntos integrantes cerca de la localidad de Campi Salentina y trasladados a dependencias policiales, donde quedaron a disposición de la Justicia, mientras se montó un operativo de búsqueda para localizar al resto de los involucrados.

Camión blindado tránsito Los delincuentes que asaltaron el camión blindado en el sur de Italia bloquearon la ruta incendiando dos autos. Foto gentileza tn.com.ar

La ruta estatal 613 permaneció cortada durante varias horas debido a los peritajes y al operativo de seguridad desplegado en la zona.

Las autoridades no informaron oficialmente el monto sustraído, aunque medios locales se refieren a un robo millonario, estimado de manera extraoficial en unos tres millones de euros, y se mantienen un fuerte operativo en la zona, con el análisis de las imágenes captadas por testigos y cámaras de seguridad para dar con los prófugos.