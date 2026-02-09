Explosiones, disparos y vehículos incendiados en un asalto comando a un camión blindado

En un episodio de película, un grupo comando fuertemente armado protagonizó este lunes a plena luz del día un asalto de enorme magnitud al emboscar un camión blindado en la ruta estatal 613, que conecta las ciudades de Lecce y Brindisi, cerca de la localidad de Squinzano, en el sur de Italia. Los delincuentes escaparon con una suma cercana a los 3 millones de euros.
El impactante suceso ocurrió en horas de la mañana de este lunes, cuando una banda fuertemente armada asaltó el camión blindado que transportaba dinero en una ruta estratégica de la región de Apulia. El ataque dejó escenas dignas de una película de acción, con una mezcla de explosiones, disparos y vehículos incendiados.
El ataque se produjo alrededor de las 8.30 (hora local) sobre la ruta estatal 613, que une las ciudades de Lecce y Brindisi. A esa hora, decenas de automovilistas que circulaban por la ruta quedaron atrapados en medio del operativo, que incluyó cortes totales del tránsito y un despliegue armado de gran magnitud, según el informe de ambito.com.
Las primeras reconstrucciones, indican que los delincuentes incendiaron dos camionetas para bloquear la circulación de los automovilistas y demorar la llegada de las fuerzas de seguridad. Con el aporte de vehículos camuflados como patrulleros, los asaltantes simularon un control policial y obligaron a detenerse tanto al blindado como al auto de custodia que lo escoltaba.
De acuerdo a los investigadores, al menos ocho delincuentes participaron del operativo criminal y algunos de los asaltantes, vestidos de negro y armados con fusiles de asalto AK-47, redujeron a los custodios y abrieron fuego contra el camión de caudales. Al no lograr acceder al dinero, colocaron explosivos y volaron las puertas traseras del transporte de caudales para llegar al botín.
En ese momento, una patrulla de los Carabineros logró atravesar el bloqueo que trazaron los delincuentes y se desató un intenso tiroteo con los integrantes de la banda. Más allá de la violencia del enfrentamiento, las autoridades indicaron que no se registraron heridos ni víctimas fatales, asegura el informe de perfil.com.
En medio del enfrentamiento, la mayoría del grupo logró huir con el botín, aunque la policía italiana logró detener a dos presuntos integrantes cerca de la localidad de Campi Salentina y trasladados a dependencias policiales, donde quedaron a disposición de la Justicia, mientras se montó un operativo de búsqueda para localizar al resto de los involucrados.
La ruta estatal 613 permaneció cortada durante varias horas debido a los peritajes y al operativo de seguridad desplegado en la zona.
Las autoridades no informaron oficialmente el monto sustraído, aunque medios locales se refieren a un robo millonario, estimado de manera extraoficial en unos tres millones de euros, y se mantienen un fuerte operativo en la zona, con el análisis de las imágenes captadas por testigos y cámaras de seguridad para dar con los prófugos.