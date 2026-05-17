OMS en alerta máxima: ¿Qué significa la emergencia por Ébola?

La preocupación principal de los equipos de infectología de la OMS radica en que, a diferencia de la cepa Zaire, la variante Bundibugyo no posee vacunas comerciales ni terapias específicas aprobadas hasta la fecha. Según los reportes oficiales de los laboratorios de referencia, la tasa de mortalidad estimada para esta patología se ubica entre el 60% y el 80% de los pacientes afectados.

Los primeros registros de este evento epidemiológico se ubican a finales de abril en la provincia congoleña de Ituri, un área geográfica caracterizada por la actividad de la minería y por complejos conflictos civiles armados. El retraso inicial en la identificación del denominado caso índice facilitó que el agente patógeno circulara de manera silenciosa entre las comunidades locales durante al menos dos semanas antes de ser reportado.

El registro de víctimas y los datos oficiales de la OMS

Hasta el último informe consolidado el 16 de mayo, los organismos sanitarios computan un total de 88 muertes vinculadas de forma directa o sospechosa con la infección. Dentro del territorio de la República Democrática del Congo se estructuran ocho casos confirmados por análisis de laboratorio, acompañados por 336 cuadros sospechosos en seguimiento.

A esta estadística se sumaron de forma reciente dos casos positivos detectados en Kampala, la ciudad capital de Uganda. Las investigaciones epidemiológicas determinaron que ambos pacientes contaban con antecedentes de viajes a las zonas mineras del Congo y terminaron ingresados en unidades de terapia intensiva; uno de ellos falleció pocas horas después de su ingreso hospitalario.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, manifestó mediante un comunicado formal de la institución: “Hay incertidumbres significativas sobre el número real de personas infectadas y la propagación geográfica relacionada con este evento en el momento actual”.

Los profesionales que asisten a un paciente con ébola deben extremar las medidas de prevención. Preocupa el incremento de contagios y fallecimientos detectados principalmente en el Congo y Uganda.

El flujo continuo de trabajadores e individuos a través de las fronteras limítrofes con Sudán del Sur y Uganda representa el principal vector de riesgo para la dispersión del mal. Adicionalmente, el personal sanitario reportó que al menos cuatro trabajadores de la salud pública fallecieron tras manifestar la sintomatología clásica de la enfermedad.

El actual escenario en África central reaviva las alarmas de los laboratorios de todo el mundo, que buscan acelerar la producción de reactivos químicos específicos. El transporte seguro de muestras biológicas hacia los centros de alta seguridad biológica en Europa se ha convertido en el desafío logístico más urgente para las agencias que coordinan las tareas humanitarias. La falta de infraestructura vial en las zonas mineras del Congo dificulta la llegada de insumos de primera necesidad, por lo que las autoridades locales evalúan establecer corredores sanitarios aéreos para abastecer a los hospitales de campaña que atienden a los pacientes aislados.

Medidas globales frente a la emergencia por ébola

La activación del Reglamento Sanitario Internacional permite a la entidad sanitaria de las Naciones Unidas agilizar los mecanismos de financiamiento global y coordinar el envío de suministros técnicos hacia las áreas afectadas. No obstante, los especialistas aclararon de manera taxativa que la coyuntura actual todavía no cumple con los requisitos normativos para ser catalogada formalmente como una pandemia.

Los CDC de África convocaron de forma urgente a una cumbre técnica con las agencias sanitarias de Estados Unidos, la Unión Europea y China para organizar el despliegue de barreras epidemiológicas en el terreno. La prioridad inmediata de los grupos de asistencia se enfoca en el aislamiento estricto de los contactos estrechos de los enfermos.

El ébola afecta más a personas mayores de 45 años. El contagio del ébola ocurre por contacto con sangre, secreciones o fluidos corporales de animales o personas infectadas.

Los protocolos internacionales vigentes estipulan que los pacientes con sospechas fundadas deben permanecer en régimen de aislamiento absoluto. La autorización para realizar desplazamientos internos o internacionales queda supeditada a la obtención de dos pruebas de diagnóstico negativas consecutivas, realizadas con un intervalo mínimo de 48 horas entre cada toma de muestra.

Por esta razón, los controles en los aeropuertos internacionales africanos se han triplicado durante las últimas 48 horas con el objetivo de contener la expansión del virus. Las aerolíneas comerciales que operan en la región centroafricana comenzaron a exigir declaraciones juradas de salud y controles de temperatura obligatorios antes del embarque de pasajeros. A pesar de estas estrictas medidas de prevención en las terminales aéreas, las fronteras terrestres, debido a su permeabilidad geográfica y los pasos informales, siguen siendo el punto más crítico y vulnerable del cordón sanitario.

Qué dice la OMS sobre el Ébola

El ébola es una enfermedad grave y frecuentemente mortal que afecta a los seres humanos.

Está causada por virus del género Orthoebolavirus; los principales son: virus del Ébola, virus del Sudán y virus de Bundibugyo.

La tasa de letalidad promedio es cercana al 50 %, aunque en brotes anteriores varió entre 25 % y 90 %.

Fue detectado por primera vez en 1976 en brotes ocurridos en Sudán del Sur y República Democrática del Congo.

Solo existen vacunas y tratamientos aprobados para el virus del Ébola; para los otros tipos aún están en desarrollo.

La supervivencia mejora con tratamiento temprano, especialmente rehidratación y manejo de síntomas.

Transmisión

Los murciélagos frugívoros son considerados los huéspedes naturales del virus.

El contagio ocurre por contacto con sangre, secreciones o fluidos corporales de animales o personas infectadas.

También puede transmitirse por objetos contaminados y durante funerales con contacto directo con cadáveres.

Las personas infectadas contagian mientras el virus permanezca en la sangre y existan síntomas.

El personal de salud tiene alto riesgo si no utiliza medidas de protección adecuadas.

Síntomas

El periodo de incubación va de 2 a 21 días.

Los síntomas iniciales incluyen fiebre, cansancio, dolores musculares, dolor de cabeza y garganta.

Luego pueden aparecer vómitos, diarrea, dolor abdominal, erupciones cutáneas y fallas renales o hepáticas.

En etapas avanzadas pueden presentarse hemorragias internas y externas.

También puede afectar el sistema nervioso, causando confusión, irritabilidad y agresividad.

Diagnóstico

Es difícil diferenciarlo de otras enfermedades infecciosas en las etapas iniciales.

Se confirma mediante pruebas como PCR-RT, ELISA, detección de antígenos y cultivo viral.

El manejo de muestras requiere máxima bioseguridad por el alto riesgo biológico.

Tratamiento

El tratamiento principal es la atención de apoyo optimizada: hidratación, alivio del dolor, nutrición y tratamiento de infecciones asociadas.

Para el virus del Ébola existen tratamientos con anticuerpos monoclonales como ansuvimab e Inmazeb.

Para los virus del Sudán y Bundibugyo aún no hay tratamientos aprobados.

Vacunas

Existen vacunas aprobadas contra el virus del Ébola: Ervebo, Zabdeno y Mvabea.

Ervebo se utiliza especialmente en la respuesta a brotes y para personal sanitario en riesgo.

Para otras variantes del virus todavía hay vacunas en desarrollo.

Prevención y control

El control de brotes requiere vigilancia, rastreo de contactos, aislamiento, vacunación y movilización social.

Es importante evitar el contacto con animales infectados y con fluidos corporales de personas enfermas.

Se recomienda realizar entierros seguros y mantener medidas estrictas de higiene.

En centros de salud deben aplicarse precauciones estándar y equipos de protección personal.

El personal de laboratorio debe trabajar en instalaciones especializadas y con protocolos de seguridad estrictos.