Virus similar al ébola ya genera una preocupación en el plano mundial

El panorama sanitario en el este de África ha tomado un giro inesperado tras la confirmación del primer brote del virus de Marburg en Etiopía. Esta enfermedad, causada por un patógeno perteneciente a la misma familia que el ébola, ha sido detectada inicialmente en la zona sur del país, específicamente cerca de la ciudad de Jinka. Hasta finales de noviembre de 2025, las autoridades sanitarias vincularon a 13 personas con la infección, lo que ha movilizado de inmediato a expertos internacionales para evitar una propagación a gran escala.
La Organización Mundial de la Salud sigue de cerca la evolución de este virus, ya que su capacidad para causar desenlaces fatales es sumamente alta. Aunque el número de casos identificados parece reducido, la naturaleza de las fiebres hemorrágicas implica que incluso un pequeño grupo de contagios posea una relevancia crítica para la seguridad sanitaria global. Equipos de respuesta rápida trabajan actualmente en el rastreo de contactos y el aislamiento de pacientes en una región que ya enfrenta otros desafíos como el cólera y el dengue.
Similitudes entre el Marburg y el virus del ébola
Desde una perspectiva biológica, el agente causal de este brote es un filovirus, lo que significa que comparte una estructura filamentosa y mecanismos de ataque similares a los del ébola. El patógeno agrede múltiples sistemas orgánicos de forma simultánea, debilitando los vasos sanguíneos y provocando hemorragias internas graves. El contagio entre humanos no ocurre a través del aire, sino que requiere el contacto directo con fluidos corporales infectados, lo que vuelve fundamentales las prácticas de entierro seguro y el manejo clínico riguroso.
Las investigaciones señalan que el reservorio natural de este virus es el murciélago egipcio de la fruta. Estos animales habitan en cuevas y minas a lo largo de diversas regiones de África, permitiendo que el patógeno persista en el ambiente sin que los murciélagos muestren signos de enfermedad. En Etiopía, la presencia de estas colonias cerca de asentamientos humanos ha facilitado el salto del patógeno a la población civil, marcando un precedente histórico para la nación.
Evolución de la enfermedad y falta de tratamientos específicos
Los síntomas iniciales suelen manifestarse de forma abrupta con fiebre alta, cefaleas intensas y un agotamiento extremo. Con el paso de los días, los pacientes pueden desarrollar complicaciones gastrointestinales severas y, en las fases más críticas, sangrados por diversos orificios corporales. Históricamente, la tasa de mortalidad de este pariente del ébola ha oscilado entre el 25% y el 90%, dependiendo de la rapidez con la que se apliquen cuidados de apoyo como la rehidratación y la estabilización de la presión arterial.
Actualmente, no existen vacunas ni tratamientos antivirales autorizados para combatir este virus específico. La gestión de la crisis en esta parte de África se centra en la vigilancia epidemiológica y el fortalecimiento de los laboratorios locales. La cooperación entre el Instituto Etíope de Salud Pública y organismos internacionales busca garantizar que este brote inicial no se transforme en una emergencia sanitaria incontrolable en el plano internacional.