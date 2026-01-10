Virus similar al ébola ya genera una preocupación en el plano mundial

virus marburg Este virus genera preocupación mundial tras un nuevo brote.

Las investigaciones señalan que el reservorio natural de este virus es el murciélago egipcio de la fruta. Estos animales habitan en cuevas y minas a lo largo de diversas regiones de África, permitiendo que el patógeno persista en el ambiente sin que los murciélagos muestren signos de enfermedad. En Etiopía, la presencia de estas colonias cerca de asentamientos humanos ha facilitado el salto del patógeno a la población civil, marcando un precedente histórico para la nación.

Evolución de la enfermedad y falta de tratamientos específicos

Los síntomas iniciales suelen manifestarse de forma abrupta con fiebre alta, cefaleas intensas y un agotamiento extremo. Con el paso de los días, los pacientes pueden desarrollar complicaciones gastrointestinales severas y, en las fases más críticas, sangrados por diversos orificios corporales. Históricamente, la tasa de mortalidad de este pariente del ébola ha oscilado entre el 25% y el 90%, dependiendo de la rapidez con la que se apliquen cuidados de apoyo como la rehidratación y la estabilización de la presión arterial.

Actualmente, no existen vacunas ni tratamientos antivirales autorizados para combatir este virus específico. La gestión de la crisis en esta parte de África se centra en la vigilancia epidemiológica y el fortalecimiento de los laboratorios locales. La cooperación entre el Instituto Etíope de Salud Pública y organismos internacionales busca garantizar que este brote inicial no se transforme en una emergencia sanitaria incontrolable en el plano internacional.