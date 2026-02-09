Volcó un camión cargado de uva en la Ruta 40 y los racimos quedaron desparramados

camion con uva volco en la ruta 40 El vuelco de un camión con iva fue aparatoso. Foto: Ministerio de Seguridad

El vuelco de un camión con uva

El accidente ocurrió a las 13.15 de este lunes en la Ruta Nacional 40, a 100 metros de la intersección con la Ruta 7, mano hacia el norte

El involucrado en el hecho fuen un camión Dodge 660, conducido por un hombre de 39 años.

El Ministerio de Seguridad informó que cuando el camión circulaba de sur a norte por Ruta 40 y, al cruzar la intersección con Ruta 7, a unos 100 metros, perdió una de sus ruedas traseras (dual).

Esta situación provocó que el conductor perdiera el dominio del rodado, y se produjo el vuelco sobre la calzada. El vehículo quedó recostado sobre su lateral izquierdo en el carril lento.

El camión transportaba uva, cuyos racimos quedaron esparcidos abarcando parte de la calzada. A raíz del siniestro se dispuso un bypass vehicular por la banquina este de Ruta 40 para permitir la circulación mientras se retiraba el vehículo y se limpiaba la rita.

Al conductor se le practicó el correspondiente dosaje de alcohol, que arrojó resultado negativo. No presentó lesiones.