Volcó un camión cargado de uva en la Ruta 40 y los racimos quedaron desparramados

Un aparatoso accidente de tránsito se produjo en el mediodía de este lunes en la Ruta Nacional Número 40.
Afortunadamente no hubo que lamentar heridos ni graves consecuencias más allá de la interrupción momentánea del tránsito.
El hecho involucró a un camión cargado con uva. El vehículo se dio vuelta y la mercadería quedó desparramada en el asfalto.
El accidente ocurrió a las 13.15 de este lunes en la Ruta Nacional 40, a 100 metros de la intersección con la Ruta 7, mano hacia el norte
El involucrado en el hecho fuen un camión Dodge 660, conducido por un hombre de 39 años.
El Ministerio de Seguridad informó que cuando el camión circulaba de sur a norte por Ruta 40 y, al cruzar la intersección con Ruta 7, a unos 100 metros, perdió una de sus ruedas traseras (dual).
Esta situación provocó que el conductor perdiera el dominio del rodado, y se produjo el vuelco sobre la calzada. El vehículo quedó recostado sobre su lateral izquierdo en el carril lento.
El camión transportaba uva, cuyos racimos quedaron esparcidos abarcando parte de la calzada. A raíz del siniestro se dispuso un bypass vehicular por la banquina este de Ruta 40 para permitir la circulación mientras se retiraba el vehículo y se limpiaba la rita.
Al conductor se le practicó el correspondiente dosaje de alcohol, que arrojó resultado negativo. No presentó lesiones.