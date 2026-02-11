Inicio Policiales conductor
Locura al volante

Conductor chocó, escapó y terminó adentro de la Plaza Independencia tras una persecución

El conductor de un Fiat Cronos impactó desde atrás a otro auto que circulaba en la misma dirección. Lejos de detenerse, decidió fugarse y fue perseguido

El conductor del Fiat Cronos intentó fugarse después de chocar de atrás a otro auto, cuyo ocupante lo persiguió hasta la Plaza Independencia. Allí fue detenido tras quedar en la vereda con el vehículo.

Foto: Paula Jalil/Radio Nihuil

Una violenta secuencia sacudió la calma del microcentro mendocino este miércoles pasado el mediodía. El conductor de un Fiat Cronos rojo protagonizó un raid que incluyó dos choques y una fuga por calles muy transitadas, según varios testimonios. Finalmente terminó con el vehículo subido a la vereda de la Plaza Independencia, donde causó destrozos antes de ser aprehendido.

Todo comenzó sobre la calle Colón, metros después del cruce con calle España. Allí, el Fiat Cronos impactó desde atrás a otro auto que circulaba en la misma dirección. Lejos de detenerse para intercambiar los datos del seguro, el automovilista decidió darse a la fuga a toda velocidad.

En su intento de escape, el sujeto dobló por calle Mitre con dirección al norte. Sin embargo, el conductor del vehículo afectado no se quedó de brazos cruzados y comenzó a perseguirlo, dándole alcance unas cuadras después.

conductor fuga choque plaza independencia
Así quedó el Fiat Cronos tras chocar un bolardo azul en la Plaza Independencia de Ciudad.

Final en la Plaza Independencia

La persecución terminó de la peor manera en la intersección de las calles Rivadavia y Mitre. En ese punto, se produjo un segundo choque entre ambos rodados. Producto de la maniobra evasiva y la velocidad, el conductor del Cronos perdió el control por completo: el auto se subió a la vereda del costado este de la Plaza Independencia.

En su trayecto descontrolado, el vehículo impactó y destruyó uno de los mojones azules (bolardos de protección) que bordean el principal paseo público de los mendocinos, quedando a pocos metros de la zona peatonal de la plaza.

El conductor quedó detenido

Efectivos policiales que se encontraban en la zona de bicipolicías y patrullaje preventivo actuaron de inmediato. El conductor del Fiat Cronos fue interceptado y aprehendido en el lugar antes de que pudiera continuar su huida a pie.

