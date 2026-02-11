Conductor chocó, escapó y terminó adentro de la Plaza Independencia tras una persecución

conductor fuga choque plaza independencia Así quedó el Fiat Cronos tras chocar un bolardo azul en la Plaza Independencia de Ciudad. Foto: Paula Jalil/Radio Nihuil

Final en la Plaza Independencia

La persecución terminó de la peor manera en la intersección de las calles Rivadavia y Mitre. En ese punto, se produjo un segundo choque entre ambos rodados. Producto de la maniobra evasiva y la velocidad, el conductor del Cronos perdió el control por completo: el auto se subió a la vereda del costado este de la Plaza Independencia.

En su trayecto descontrolado, el vehículo impactó y destruyó uno de los mojones azules (bolardos de protección) que bordean el principal paseo público de los mendocinos, quedando a pocos metros de la zona peatonal de la plaza.

El conductor quedó detenido

Efectivos policiales que se encontraban en la zona de bicipolicías y patrullaje preventivo actuaron de inmediato. El conductor del Fiat Cronos fue interceptado y aprehendido en el lugar antes de que pudiera continuar su huida a pie.