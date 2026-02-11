Una violenta secuencia sacudió la calma del microcentro mendocino este miércoles pasado el mediodía. El conductor de un Fiat Cronos rojo protagonizó un raid que incluyó dos choques y una fuga por calles muy transitadas, según varios testimonios. Finalmente terminó con el vehículo subido a la vereda de la Plaza Independencia, donde causó destrozos antes de ser aprehendido.
Conductor chocó, escapó y terminó adentro de la Plaza Independencia tras una persecución
Todo comenzó sobre la calle Colón, metros después del cruce con calle España. Allí, el Fiat Cronos impactó desde atrás a otro auto que circulaba en la misma dirección. Lejos de detenerse para intercambiar los datos del seguro, el automovilista decidió darse a la fuga a toda velocidad.
En su intento de escape, el sujeto dobló por calle Mitre con dirección al norte. Sin embargo, el conductor del vehículo afectado no se quedó de brazos cruzados y comenzó a perseguirlo, dándole alcance unas cuadras después.
Final en la Plaza Independencia
La persecución terminó de la peor manera en la intersección de las calles Rivadavia y Mitre. En ese punto, se produjo un segundo choque entre ambos rodados. Producto de la maniobra evasiva y la velocidad, el conductor del Cronos perdió el control por completo: el auto se subió a la vereda del costado este de la Plaza Independencia.
En su trayecto descontrolado, el vehículo impactó y destruyó uno de los mojones azules (bolardos de protección) que bordean el principal paseo público de los mendocinos, quedando a pocos metros de la zona peatonal de la plaza.
El conductor quedó detenido
Efectivos policiales que se encontraban en la zona de bicipolicías y patrullaje preventivo actuaron de inmediato. El conductor del Fiat Cronos fue interceptado y aprehendido en el lugar antes de que pudiera continuar su huida a pie.