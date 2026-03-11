Lo que para muchos sería un desenlace impensado, el reencuentro de una madre con un hijo después de darlo en adopción, se volvió aún más sorprendente cuando supieron que ambos trabajaban en el mismo lugar sin saberlo.
En noviembre de 2001, en el estado de Utah, Estados Unidos, una adolescente llamada Holly Shearer enfrentó una de las decisiones más difíciles que cualquier persona pueda experimentar.
Fue madre a los 15, dio a su hijo en adopción y 20 años después descubrió que trabajaban juntos
Tenía apenas 15 años, estaba embarazada y sintió que no tenía las condiciones, ni emocionales ni económicas, para criar a su hijo. Por eso, decidió que lo mejor para él era confiarlo a otra familia mediante adopción. “Se merecía una madre y un padre, una casa con juegos en el patio trasero, un perro, todas esas cosas que no pude darle”, contó Holly Shearer al portal de noticias KSL.
El bebé fue llamado Benjamin y fue entregado a Angela y Brian Hulleberg, un matrimonio con problemas de fértildiad que deseaba formar una familia. Durante los primeros tres años, los Hulleberg cumplieron con enviar cartas y fotos, pero con el tiempo el contacto se fue perdiendo y la vida siguió su curso.
El recuentro entre Holly y Bejamín
Benjamin creció sabiendo que era adoptado. Desde joven, sintió la necesidad de encontrar a su madre biológica, pero las pistas eran pocas y los registros difíciles de acceder. Cuando cumplió 20 años, la tecnología de redes sociales y un acto de coraje de Holly convergieron. Ella decidió enviarle un mensaje por Facebook en su cumpleaños.
primero le deseó un"Feliz cumpleaños" y él al preguntarle quién era, recibió esta conmovedora respuesta:
“Hace 20 años tomé la decisión más difícil de mi vida y puse a mi hermoso bebé en adopción con una hermosa familia. No tengo intención de poner tu vida patas arriba. Pensé en vos todos los días y finalmente tuve el coraje de mandarte un mensaje deseándote un feliz cumpleaños”.
Benjamin no sólo aceptó conocerla, sino que al poco tiempo descubrieron que compartían el mismo espacio laboral. El Hospital St. Mark’s en Salt Lake City, donde Holly trabajaba como asistente médica en cardiología y él colaboraba como voluntario en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales.