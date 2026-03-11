Fue madre a los 15, dio a su hijo en adopción y 20 años después descubrió que trabajaban juntos

El bebé fue llamado Benjamin y fue entregado a Angela y Brian Hulleberg, un matrimonio con problemas de fértildiad que deseaba formar una familia. Durante los primeros tres años, los Hulleberg cumplieron con enviar cartas y fotos, pero con el tiempo el contacto se fue perdiendo y la vida siguió su curso.

El recuentro entre Holly y Bejamín

Benjamin creció sabiendo que era adoptado. Desde joven, sintió la necesidad de encontrar a su madre biológica, pero las pistas eran pocas y los registros difíciles de acceder. Cuando cumplió 20 años, la tecnología de redes sociales y un acto de coraje de Holly convergieron. Ella decidió enviarle un mensaje por Facebook en su cumpleaños.

primero le deseó un"Feliz cumpleaños" y él al preguntarle quién era, recibió esta conmovedora respuesta:

“Hace 20 años tomé la decisión más difícil de mi vida y puse a mi hermoso bebé en adopción con una hermosa familia. No tengo intención de poner tu vida patas arriba. Pensé en vos todos los días y finalmente tuve el coraje de mandarte un mensaje deseándote un feliz cumpleaños”.

Benjamin no sólo aceptó conocerla, sino que al poco tiempo descubrieron que compartían el mismo espacio laboral. El Hospital St. Mark’s en Salt Lake City, donde Holly trabajaba como asistente médica en cardiología y él colaboraba como voluntario en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales.