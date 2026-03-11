China pone a prueba a Estados Unidos con buques en una región clave

Buque (2)

Buques como el Sino Ocean y el KSL Hengyang han desafiado las condiciones adversas, transmitiendo esa identidad durante sus tránsitos. Otras fuentes internacionales también han reportado casos en los que las tripulaciones cambian sus señales de identificación para indicar que son de propiedad o tripulación china con la intención declarada de evitar ataques en una zona donde petroleros y mercantes han sido blanco de ataques recientes.

Beijing instó formalmente a todas las partes a garantizar el paso seguro por el estrecho, el llamado más directo de su principal socio económico para mantener el comercio abierto, según Bloomberg.

Este fenómeno no solo refleja una estrategia de autoprotección de las navieras, sino también un contexto geopolítico tensado. China mantiene relaciones relativamente neutrales con Irán y otras partes en conflicto, y es un comprador clave de petróleo del Golfo Pérsico. Algunos barcos, por tanto, parecen estar intentando “señalar” esa relación como una forma de disuasión ante ataques , una táctica que recuerda a acciones similares durante la crisis en el Mar Rojo el año pasado.