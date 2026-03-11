Ni Río de Janeiro ni Búzios: la playa de Brasil que es una joya escondida entre vegetación y aguas verdosas

Playa Naufragados

Atracciones de playa carioca

Es un tesoro escondido ya que es accesible a través de un extenso sendero o de un paseo en barco. El sendero que conduce a la playa es de nivel moderado y tiene una duración promedio de una hora. Durante el recorrido es posible observar la Mata Atlántica y animales como aves y titíes.

Al final del sendero los turistas encuentran un paisaje impresionante: la playa de Naufragados, con sus aguas cristalinas y su franja de arena blanca y fina. Este sitio está bastante conservado, y no cuenta con mucha infraestructura turística, lo que lo hace aún más especial. De todos modos, hay varios restaurantes y kioscos que ofrecen comidas y bebidas para refrescarse del calor.

Praia Naufragados Faro

Además de asolearse en la playa, los viajeros también pueden visitar el Isla de Araçatuba, que alberga el Fortaleza Nossa Senhora da Conceição da Barra, construido en 1765 para proteger la isla de posibles invasores. La fortaleza es un importante patrimonio histórico de la región y puede ser visitada por turistas, sin embargo, no existe transporte frecuente para llevar a los turistas hasta allí.

Junto a Ponta dos Naufragios hay un importante faro construido en 1861 que sirve de guía para la navegación, además de batería de cañones y un complejo administrativo del Ejército de Brasil. En conclusión, si buscas una playa tranquila y rodeada de naturaleza, Naufragados puede ser el lugar perfecto.