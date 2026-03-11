Inicio Sociedad playa
Ni Río de Janeiro ni Búzios: la playa de Brasil que es una joya escondida entre vegetación y aguas verdosas

Esta playa en Brasil es de fácil acceso para los argentinos. Ofrece un entorno natural, arena blanca y aguas verdosas

Paula García
La playa carioca que está rodeada de vegetación y es un paraíso único en Latinoamérica.

Brasil es uno de los destinos favoritos de los turistas argentinos, y esto se debe a la cercanía, los precios accesibles y los paisajes únicos. A continuación, exploramos una encantadora playa al sur del país carioca que resulta una joya oculta para visitar en vacaciones.

La playa Naufragados, se ubica en el extremo sur de Florianópolis a 43 km de la ciudad, en el estado de Santa Catarina. A diferencia de las playas del norte más conocidas de la isla, mantiene un perfil discreto y natural virgen. Resulta ideal para aquellos que buscan una escapada tranquila, y escuchar solo el sonido único de las olas al romper.

Recibe su nombre en memoria de un trágico naufragio ocurrido en 1753. Cuando los inmigrantes de las Azores se establecieron en la región, sus barcos se hundieron cerca de la playa. Otra versión refiere al naufragio de una de las embarcaciones de la expedición de Juan Díaz de Solís, a ocurrida en abril de 1516. De cualquier forma, la región se conoce como Praia dos Naufragados.

Playa Naufragados

Atracciones de playa carioca

Es un tesoro escondido ya que es accesible a través de un extenso sendero o de un paseo en barco. El sendero que conduce a la playa es de nivel moderado y tiene una duración promedio de una hora. Durante el recorrido es posible observar la Mata Atlántica y animales como aves y titíes.

Al final del sendero los turistas encuentran un paisaje impresionante: la playa de Naufragados, con sus aguas cristalinas y su franja de arena blanca y fina. Este sitio está bastante conservado, y no cuenta con mucha infraestructura turística, lo que lo hace aún más especial. De todos modos, hay varios restaurantes y kioscos que ofrecen comidas y bebidas para refrescarse del calor.

Praia Naufragados Faro

Además de asolearse en la playa, los viajeros también pueden visitar el Isla de Araçatuba, que alberga el Fortaleza Nossa Senhora da Conceição da Barra, construido en 1765 para proteger la isla de posibles invasores. La fortaleza es un importante patrimonio histórico de la región y puede ser visitada por turistas, sin embargo, no existe transporte frecuente para llevar a los turistas hasta allí.

Junto a Ponta dos Naufragios hay un importante faro construido en 1861 que sirve de guía para la navegación, además de batería de cañones y un complejo administrativo del Ejército de Brasil. En conclusión, si buscas una playa tranquila y rodeada de naturaleza, Naufragados puede ser el lugar perfecto.

