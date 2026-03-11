El blanco es un color genérico en el techo de cualquier casa. Bastará con mirar hacia arriba al ingresar a toda vivienda y comprobarlo. Sin embargo, una tendencia minimalista está revolucionando la decoración de interiores. Aplicando la siguiente técnica, tu sala no solo ganará elegancia, sino que también se verá más grande.
Adiós a los techos de color blanco: la tendencia minimalista que revoluciona la decoración de interiores
Durante décadas, el techo blanco ha sido el estándar incuestionable en la decoración de interiores, aceptado casi por inercia como la única opción para aportar luminosidad. Sin embargo, las tendencias actuales proponen un cambio de paradigma, tomando al color como una herramienta de arquitectura visual.
En otro orden de las palabras, pintar el techo no será solamente una decisión estética, sino una estrategia técnica que alterará profundamente cómo percibimos las dimensiones, la temperatura y la atmósfera de nuestro hogar.
Para hablar puntualmente del reemplazo del color blanco en los techos, la tendencia en decoración de interiores pasará por elegir tonos neutros como el greige (combinación de gris y beige) o bien el clásico beige. Además, si los muebles son de tonos claros, un techo en un tono medio puede añadir una profundidad arquitectónica fascinante.
En este sentido, también se sugiere evitar contrastes entre techos y paredes. Es decir, si los muros son colores claros, jamás tendremos que pintar el techo de color oscuro. Para conocer en profundidad la razón, es menester acudir a la psicología.
Desde la perspectiva de psicológica, nuestro cerebro interpreta los cambios bruscos de color como bordes o límites físicos. Cuando existe un contraste fuerte entre un techo de color y una pared blanca (o viceversa), se genera una línea de corte que empuja visualmente el techo hacia abajo, haciendo que la habitación parezca más baja y fragmentada.
En consecuencia, la clave residirá, tal como te mencioné anteriormente, la uniformidad. Al pintar el techo del mismo tono que las paredes, o apenas un matiz más claro, eliminamos esa frontera visual. Por ende, las paredes pueden ser blancas y el techo de color beige o greige. El resultado es una envolvente cromática que difumina las esquinas, engaña al ojo y proyecta una mayor altura, creando espacios que se sienten infinitos y fluidos.