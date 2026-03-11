Adiós a los techos de color blanco: la tendencia minimalista que revoluciona la decoración de interiores

techo blanco El techo blanco será reemplazado por esta tendencia en decoración.

Para hablar puntualmente del reemplazo del color blanco en los techos, la tendencia en decoración de interiores pasará por elegir tonos neutros como el greige (combinación de gris y beige) o bien el clásico beige. Además, si los muebles son de tonos claros, un techo en un tono medio puede añadir una profundidad arquitectónica fascinante.

En este sentido, también se sugiere evitar contrastes entre techos y paredes. Es decir, si los muros son colores claros, jamás tendremos que pintar el techo de color oscuro. Para conocer en profundidad la razón, es menester acudir a la psicología.

Desde la perspectiva de psicológica, nuestro cerebro interpreta los cambios bruscos de color como bordes o límites físicos. Cuando existe un contraste fuerte entre un techo de color y una pared blanca (o viceversa), se genera una línea de corte que empuja visualmente el techo hacia abajo, haciendo que la habitación parezca más baja y fragmentada.

techo blanco decoracion Por estas razones el techo de tu casa no debe ser de color blanco.

En consecuencia, la clave residirá, tal como te mencioné anteriormente, la uniformidad. Al pintar el techo del mismo tono que las paredes, o apenas un matiz más claro, eliminamos esa frontera visual. Por ende, las paredes pueden ser blancas y el techo de color beige o greige. El resultado es una envolvente cromática que difumina las esquinas, engaña al ojo y proyecta una mayor altura, creando espacios que se sienten infinitos y fluidos.