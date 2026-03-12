Villarruel denunció penalmente a Petri por "calumnias y atentado contra el orden público"

Luis Petri y Victoria Villarruel.JPG

"El ministro se comporta más como una vecina chusma que como un hombre de Estado. No voy a permitir que se ensucie mi nombre con acusaciones de golpismo", habría expresado la mandataria en círculos íntimos antes de radicar la denuncia.

Los puntos clave de la denuncia de Villarruel a Petri

Según los detalles que trascendieron de la presentación judicial se encuentra en el Juzgado Criminal Correccional Federal 2 (expediente CFP 985/2026) a cargo de Sebastián Ramos:

Calumnias: Villarruel considera que el término "golpista" es una imputación falsa de un delito que afecta gravemente su imagen pública y su cargo.

Atentado contra el orden público: La defensa de la vicepresidenta sostiene que las declaraciones del ministro generan inestabilidad institucional y ponen en riesgo la paz social al sugerir un quiebre dentro del Poder Ejecutivo.

Este choque directo recalienta la interna del Gobierno en un momento de alta sensibilidad política. Mientras que el presidente Milei ha intentado mantenerse al margen del conflicto de manera pública, la denuncia penal de su vicepresidenta contra uno de sus ministros más cercanos lo coloca en una posición incómoda.

La interna ya no se limita a diferencias de gestión; ahora se ha convertido en una batalla legal que podría tener consecuencias directas en la estructura del gabinete. Analistas políticos advierten que la continuidad de Petri en el cargo o la relación de trabajo entre la Casa Rosada y el Senado podría verse seriamente comprometida si la justicia da curso a la demanda.

Además de iniciarlela denuncia, la vicepresidenta lo señaló como de una persona "irresponsable" y recordó un presunto vaciamiento del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) y de los bajos salarios que mantuvo para los miembros de las fuerzas.