Manuel Adorni justificó el viaje de su esposa en el avión presidencial a Nueva York

Adorni contó que su mujer viajó en el vuelo presidencial a Nueva York Adorni contó que su mujer viajó en el vuelo presidencial a Nueva York

Adorni explicó que Angeletti ya tenía un pasaje comercial comprado para fines de febrero (valuado en más de 5.000 dólares), pero que, debido a cambios en el itinerario oficial —que incluyó escalas adicionales como Miami—, la Presidencia decidió "invitarla" a subir al avión oficial porque "no había otra forma" de encontrarse allá.

Defensa económica y críticas a la oposición

A pesar del uso de un recurso público para el traslado de un familiar que no cumple funciones en el Estado, el Jefe de Gabinete fue tajante al asegurar que su presencia no representa un costo extra. "No le sacamos un peso al Estado. Sus gastos se los paga ella y mis viáticos, comida y movilidad me los pago yo de mi bolsillo", subrayó.

Respecto a la reacción de los legisladores, Adorni minimizó el conflicto. "Que la oposición haga lo que quiera", respondió ante el pedido de informes presentado por el diputado nacional Esteban Paulón (Encuentro Federal). Dicho requerimiento busca que el Ejecutivo detalle el manifiesto de vuelo, los costos derivados del traslado de Angeletti y si existen incompatibilidades o conflictos de intereses.

El contexto de la polémica

El hecho cobra especial relevancia debido a que ocurre pocos días después de que la propia Jefatura de Gabinete anunciara un nuevo régimen de austeridad para los viajes oficiales, limitando las comitivas a un solo funcionario por actividad para optimizar los recursos del Estado.

Mientras que desde el entorno oficialista defienden la transparencia del acto alegando que no hubo erogación pública adicional, sectores de la oposición y medios críticos califican la explicación de "insólita", señalando la contradicción entre el discurso de ajuste fiscal y el uso del avión presidencial para fines de índole personal.