Adorni dijo que el discurso de Javier Milei está "blindado" y que "no se ha filtrado"

Balance de gestión: Un repaso por los indicadores económicos tras dos años de mandato.

El anuncio de un nuevo paquete de leyes para profundizar la desregulación económica. Presupuesto y Déficit: Ratificar el rumbo del "déficit cero" como piedra angular de su administración.

Milei en el Congreso y en horario estelar

Siguiendo la estrategia implementada desde su asunción, Milei hablará a las 21. Según el Decreto 107/2026, la transmisión por cadena nacional comenzará unos minutos antes (20:55) para cubrir el ingreso del mandatario al Palacio Legislativo, donde será recibido por la vicepresidenta Victoria Villarruel.

La elección del horario no es azarosa. Desde la Casa Rosada sostienen que esta modalidad permite que el mensaje llegue "a la mayor cantidad de argentinos que regresan de sus trabajos", maximizando el rating y el impacto de la "batalla cultural" que el oficialismo propone en cada intervención pública.

El reencuentro con la Asamblea

La noche de este domingo marcará también el reencuentro cara a cara del Presidente con la oposición, en un Congreso donde el oficialismo, si bien ha logrado victorias recientes como la reforma laboral, sigue sin contar con mayorías propias.

Se espera que el discurso tenga una duración de entre 40 y 60 minutos, y que esté cargado de definiciones políticas fuertes contra lo que el mandatario denomina "la casta", mientras intenta consolidar el apoyo de los bloques aliados para el año legislativo que comienza.