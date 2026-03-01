En un clima de fuerte hermetismo y alta expectativa política, el Gobierno nacional ultima los detalles para la apertura del 144° período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. El evento, que tendrá como protagonista central a Javier Milei, volverá a romper con la tradición histórica del horario del mediodía para mudarse a la franja nocturna del "prime time" televisivo.
Adorni dijo que el discurso de Javier Milei está "blindado" y que "no se ha filtrado"
El mensaje de Javier Milei para este 1° de marzo se mantiene bajo estricta reserva. El mandatario hablará a las 21 ante la Asamblea Legislativa en el Congreso
Durante sus habituales contactos con la prensa, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, apeló a su característico estilo para alimentar la intriga sobre el contenido de la alocución presidencial. "El discurso está bajo custodia", aseguró el funcionario, subrayando que el texto final es trabajado personalmente por el Presidente y su círculo más íntimo (Santiago Caputo y Karina Milei) sin filtraciones previas.
Aunque los detalles específicos son un misterio, se espera que el eje del mensaje sea:
- Balance de gestión: Un repaso por los indicadores económicos tras dos años de mandato.
- Agenda reformista: El anuncio de un nuevo paquete de leyes para profundizar la desregulación económica.
- Presupuesto y Déficit: Ratificar el rumbo del "déficit cero" como piedra angular de su administración.
Milei en el Congreso y en horario estelar
Siguiendo la estrategia implementada desde su asunción, Milei hablará a las 21. Según el Decreto 107/2026, la transmisión por cadena nacional comenzará unos minutos antes (20:55) para cubrir el ingreso del mandatario al Palacio Legislativo, donde será recibido por la vicepresidenta Victoria Villarruel.
La elección del horario no es azarosa. Desde la Casa Rosada sostienen que esta modalidad permite que el mensaje llegue "a la mayor cantidad de argentinos que regresan de sus trabajos", maximizando el rating y el impacto de la "batalla cultural" que el oficialismo propone en cada intervención pública.
El reencuentro con la Asamblea
La noche de este domingo marcará también el reencuentro cara a cara del Presidente con la oposición, en un Congreso donde el oficialismo, si bien ha logrado victorias recientes como la reforma laboral, sigue sin contar con mayorías propias.
Se espera que el discurso tenga una duración de entre 40 y 60 minutos, y que esté cargado de definiciones políticas fuertes contra lo que el mandatario denomina "la casta", mientras intenta consolidar el apoyo de los bloques aliados para el año legislativo que comienza.