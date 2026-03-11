Por un acuerdo salarial del Congreso los senadores nacionales cobrarán $11 millones

senado nacional La dieta de los senadores nacionales trepará a $11 millones de bruto, tras el aumento de casi el 10% que acordaron los empleados del Congreso de la Nación, a cuyos sueldos están atadas las dietas. Foto: Senado de la Nación

Ese incremento impactará directamente en el valor de los módulos que conforman el salario de los empleados del Congreso de la Nación, y por ende en las dietas de los senadores nacionales, que están atadas a esos sueldos.

Desde noviembre del año pasado, los senadores cobran alrededor de $10,2 millones en bruto. Ese salario está compuesto por 2.500 módulos -con los que cobran los agentes del Congreso-, más un adicional de 1.000 por gastos de representación y 500 extra, por desarraigo. Es decir, un total de 4.000 módulos cuyo valor se incrementará casi 10%.

El aumento de las dietas, uno de los fuertes cruces de Milei y Villarruel

El incremento de los salarios de los senadores nacionales marcó una de los fuertes cruces y diferencias entre el presidente Javier Milei y la titular del Senado, la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Desde el Gobierno le facturaron a la vicepresidenta que no actuara con firmeza para evitar lo que consideraban un "privilegio de la casta".

Lo cierto es que el año pasado comenzó con esas dietas congeladas, pero a fines de marzo venció ese congelamiento y en junio del 2025 esos senadores nacionales incrementaron sus dietas un 4%, cuando los empleados acordaron ese mismo incremento.

Ese aumento se dio luego de que la misma Villarruel planteara sin éxito la necesidad de sostener el congelamiento en una reunión de Labor Parlamentaria, y su pedido fuera rechazado por la mayoría de los jefes de bloques.