Por un acuerdo salarial del Congreso los senadores nacionales cobrarán $11 millones

En abril próximo los senadores nacionales, entre ellos los mendocinos Anabel Fernández Sagasti, Mariana Juri y Rodolfo Suarez verán engrosarse aún más su bono de sueldo a los $11 millones de bruto. Será cuando a sus dietas se aplique el aumento de casi el 10% que acordó el gremio de los empleados del Congreso, a cuyos sueldos están atadas las dietas de la Cámara de Senadores.
Este miércoles Agustín Giustiniani y Alejandro Fitzgerald, secretario parlamentario y administrativo del Senado firmaron con Norberto Di Próspero, secretario general de la Asociación de Personal Legislativo, un incremento salarial escalonado que terminará de impactar en abril acumulando en total un 9,4% de incremento.
Según el texto al que accedieron medios nacionales, ese aumento se divide de la siguiente manera: 2% retroactivo a diciembre del año pasado; más un acumulativo de 2,2% a partir del 1 de enero; otro 2% en febrero; un 1,7% en marzo y un 1,5 % a partir de abril.
Ese incremento impactará directamente en el valor de los módulos que conforman el salario de los empleados del Congreso de la Nación, y por ende en las dietas de los senadores nacionales, que están atadas a esos sueldos.
Desde noviembre del año pasado, los senadores cobran alrededor de $10,2 millones en bruto. Ese salario está compuesto por 2.500 módulos -con los que cobran los agentes del Congreso-, más un adicional de 1.000 por gastos de representación y 500 extra, por desarraigo. Es decir, un total de 4.000 módulos cuyo valor se incrementará casi 10%.
El aumento de las dietas, uno de los fuertes cruces de Milei y Villarruel
El incremento de los salarios de los senadores nacionales marcó una de los fuertes cruces y diferencias entre el presidente Javier Milei y la titular del Senado, la vicepresidenta Victoria Villarruel.
Desde el Gobierno le facturaron a la vicepresidenta que no actuara con firmeza para evitar lo que consideraban un "privilegio de la casta".
Lo cierto es que el año pasado comenzó con esas dietas congeladas, pero a fines de marzo venció ese congelamiento y en junio del 2025 esos senadores nacionales incrementaron sus dietas un 4%, cuando los empleados acordaron ese mismo incremento.
Ese aumento se dio luego de que la misma Villarruel planteara sin éxito la necesidad de sostener el congelamiento en una reunión de Labor Parlamentaria, y su pedido fuera rechazado por la mayoría de los jefes de bloques.