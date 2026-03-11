Alejandro Gullé ya diseña una fiscalía para los casos de delincuentes atrapados in fraganti

cesar gutierrez becerra atropellado las heras César Gutiérrez fue el hombre que terminó atropellado y muerto tras ingresar a robar a una casa en la que golpeó a una mujer y de la que se llevó una bicicleta.

Pero no sólo la ministra Rus está convencida de que es urgente la reforma de esa ley. También el Procurador Alejandro Gullé coincide en que la ley es tan necesaria como contar con los fiscales especializados para aplicarla e investigar los casos de delitos en flagrancia.

Cómo será la nueva fiscalía de flagrancia

Por eso Gullé ya diseña como comenzará a funcionar esa fiscalía una vez que se sancione la ley.

Vendimia 2026 desayuno Coviar Alejandro Gullé, Mercedes Rus 2 El Procurador General, Alejandro Gullé y la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, coinciden en que es necesaria una reforma de la ley de flagrancia, proyecto que el Gobierno ya ingresó en la Legislatura. Para eso Gullé ya diseña una fiscalía especializada en esos casos. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

"Nosotros estamos delineando una nueva fiscalía con 4 fiscales y ayudantes fiscales porque yo calculo que va a ser la unidad fiscal más grande, por la cantidad de trabajo que va a haber", adelantó el jefe de los fiscales de la provincia.

En principio esa fiscalía podría estar activa a mitad de año, o en unos 6 meses.

Gullé admitió que en la actualidad hay fiscales que evitan las causas de flagrancia porque la ley vigente sólo les da un día para generar la prueba necesaria para sustentar las imputaciones.

El proyecto que impulsa el Gobierno apunta a agilizar la resolución de delitos menores cuando el imputado es sorprendido in fraganti.

Si bien la figura ya existe en el Código Procesal Penal, Rus explicó que no opera porque los plazos son "exiguos e impracticables": actualmente el fiscal tiene solo un día hábil desde la aprehensión para formular la imputación, lo que en la práctica impide reunir pruebas básicas.

La reforma propone ampliar ese plazo a 10 días hábiles, prorrogables por otros 10 cuando sea imprescindible producir pruebas. Según la ministra, el cambio evitará nulidades y procesos truncos por falta de evidencia.

El rol de las cámaras de videovigilancia para atrapar a delincuentes in fraganti

Con la firme decisión de reformar esa ley, la ministra argumentó que en la actualidad el 25% de las aprehensiones y detenciones, se hacen con sistema de videovigilancia que monitorea la Policía.

Video vigilancia 911 El 25% de las detenciones por casos de flagrancia se han dado gracias al sistema de videovigilancia que monitorea la Policía.

Pero además esas cámaras han permitido un 10% de recuperos de vehículos robado.

"Esa herramienta es fundamental porque si se encuentra a una persona con un auto robado no se le puede acreditar un robo, pero si hay un encubrimiento, y eso es flagrante", explicó la funcionaria.

Y para sustentar su propuesta llevó videos a la comisión de la Legislatura en donde se podían ver casos de delincuentes detectados por esas cámaras que fueron aprehendidos en el momento, y con los elementos que pretendían robarse.