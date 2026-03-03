Capital sumó 3 tótems más para denunciar delitos penales de forma fácil y segura

En ese sentido, Gullé enfatizó que esta tecnología, además, permite al Ministerio Público Fiscal tener estadísticas delictuales. “Este es un mapa dinámico, que se actualiza en tiempo real y le sirve al municipio para sus tareas de prevención, lo cual es vital”, indicó la máxima autoridad del MPF y detalló que “el 87% de las denuncias que realiza la población en Mendoza ingresan de manera virtual”.

Por su parte, el intendente de Capital, Ulpiano Suarez, agradeció al MPF por "acercar la Justicia a la ciudadanía". “Esta cooperación entre el Ministerio Público Fiscal y el municipio es muy valiosa para trabajar con un objetivo común: que haya menos delitos, que los mendocinos y los visitantes se sientan más seguros, que la Ciudad siga siendo un lugar seguro que se destaca a nivel nacional e internacional”, aseveró Suarez y destacó que las acciones que ya lleva adelante la comuna, como “Ojos en Alerta”, entre otras.

alejandro gulle y ulpiano suarez El Procurador General de la Suprema Corte de Justicia, Alejandro Gullé, y el intendente de Ciudad, Ulpiano Suarez.

"La puesta en marcha del software implementado nos va a permitir identificar y ubicar en el territorio cada hecho que es denunciado y sus características, lo que nos va a permitir ser más eficientes en el rol que tiene el municipio, que es la prevención”, completó.

¿Cómo funciona un tótem de denuncia?

Desde el Ministerio Público Fiscal destacaron que a través de los tótems, que funcionan de manera simple y rápida en un ambiente de resguardo para las víctimas, se pueden denunciar delitos relacionados a violencia de género o contra la integridad sexual como así también aquellos asociados a ataques contra la propiedad (hurtos, robos de cubiertas o vehículos, etc) y los que tienen que ver con delitos de tipo económico, tales como las estafas.

En todos los casos, la metodología para radicar una denuncia presencial por esta vía, es sencilla. Una vez en el sector donde se encuentra ubicado el tótem, la persona que denuncia debe sentarse frente al dispositivo y dirigir su mirada a la pantalla que se encuentra en la parte superior del mismo.

En ese momento, un ayudante fiscal de la Oficina Fiscal Virtual aparecerá en línea (por medio de una videollamada) en la pantalla e irá efectuando las consultas pertinentes al denunciante, para dejar plasmado su testimonio sobre el hecho del cual ha sido víctima.

Móviles policiales,(11).jpeg Foto: Cristián Lozano / Diario UNO

El paso siguiente es que una vez radicada la denuncia, la persona debe colocar el pulgar derecho en el sector derecho del dispositivo de manera de ratificar su conformidad con el proceso.

Luego, desde la Oficina Fiscal Virtual, se emitirá una constancia de la denuncia que será enviada vía email al denunciante para ser impresa. El documento cuenta con un QR que al ser escaneado, da la posibilidad a la persona de acceder al estado de la investigación en curso, en tanto desde el MPF se toman las medidas investigativas y derivaciones necesarias a los órganos competentes en cada caso.

En el caso de que las personas no cuenten con una dirección de correo electrónico, está previsto que dicha notificación sea efectuada a las autoridades o personal a cargo de la seccional o sitio donde funciona el CEDEW, para imprimir el comprobante y entregarlo en papel a la persona denunciante.

Actualmente, ya están en funcionamiento tres centros de denuncia web en Capital:

CEDEW N° 18: Ex Oficina Fiscal Barrio Cano. Calle Los Viscos y Las Magnolias.

CEDEW N° 33 y CEDEW N°37 en la Seccional N° 3 (Rioja 1252).

¿De qué otro modo se puede denunciar un delito en Mendoza?

Además de los 62 Centros de Denuncias Web (CEDEW) que hay en Mendoza, todas las personas que necesitan radicar una denuncia penal cuentan con otras vías para efectuarla de manera online a través de la página oficial del MPF, https://denuncias.mpfmza.gob.ar/#/denuncias_dashboard, o mediante el chatbot LEXA (WhatsApp 261 579 0203).

También se puede denunciar de manera presencial en cualquiera de las Oficinas Fiscales ubicadas en todo el territorio provincial.