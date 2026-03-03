Gustavo Villegas dejó de ser consejero del río Atuel. El gobernador Alfredo Cornejo aceptó su renuncia y anunció el envío a la Legislatura del pliego de quien pretende que sea su reemplazante en el Departamento General de Irrigación.
Cornejo aceptó la renuncia del consejero de Irrigación que manejó ebrio en el Sur y ya tiene reemplazante
El pedido que llegó desde Irrigación para sostener a Gustavo Villegas como consejero del Atuel no fue suficiente. Cornejo ya tiene a su reemplazante
Su falta –dio positivo en un control de alcoholemia en General Alvear- le valió el puesto a pesar del apoyo que tenía del superintendente Sergio Marinelli y las Inspecciones de cauce.
Leonardo Viñolo, ex legislador y concejal y actual funcionario de Vialidad Provincial en la zona Sur, es elegido para sucederlo. La última palabra para su nombramiento la tendrá el Senado.
La salida de un consejero clave de Irrigación
La novedad se conoció este martes, con la publicación en el Boletín Oficial del decreto N° 384 por el que el gobernador Cornejo aceptó la renuncia presentada por Gustavo Villegas a principio de febrero.
El consejero de los regantes del río Atuel había sido pescado manejando ebrio, al pasar por un control de tránsito en su ciudad, y al día siguiente presentó su dimisión ante Marinelli y una carta pública pidiendo disculpas.
Desde entonces, llegaron apoyos para Villegas por parte de Asociación de Inspecciones de Cauce. La finalidad era que el gobernador Cornejo, atento al rol clave que el consejero cumplió durante los últimos años en la pelea con La Pampa por el agua del Atuel, lo mantuviese en el cargo a pesar del error.
Finalmente esto no pasó y este lunes el mandatario provincial le comunicó su decisión a Irrigación. La salida de Villegas se formalizó con el decreto.
El apuntado para reemplazar a Villegas en Irrigación
“Enviaré a la Legislatura el pliego de Leonardo Viñolo para que sea tratado, con el interés de que se convierta en consejero del Río Atuel”, comunicó el gobernador Alfredo Cornejo este martes, a través de las redes sociales.
El mandatario provincial destacó que Viñolo es técnico en Producción Agropecuaria y que cuenta con experiencia legislativa y en gestión hídrico-vial; además de conocer fuertemente el sur provincial y su sistema de riego. De hecho, actualmente es director de la zona Sur de Vialidad Provincial.
“Considero que su perfil técnico y territorial le permitirá desempeñar la tarea de la mejor manera para fortalecer la defensa y administración de nuestros recursos hídricos”, dijo Cornejo sobre su decisión.
La propuesta será analizada por el Senado, dado que para su designación en Irrigación es necesario su acuerdo.