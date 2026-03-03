Cornejo aceptó la renuncia del consejero de Irrigación que manejó ebrio en el Sur y ya tiene reemplazante

Gustavo Villegas, alcoholemia positiva El gobernador Alfredo Cornejo le aceptó la renuncia a Gustavo Villegas y nominó a Leonardo Viñolo como su reemplazante en Irrigación.

La salida de un consejero clave de Irrigación

La novedad se conoció este martes, con la publicación en el Boletín Oficial del decreto N° 384 por el que el gobernador Cornejo aceptó la renuncia presentada por Gustavo Villegas a principio de febrero.

El consejero de los regantes del río Atuel había sido pescado manejando ebrio, al pasar por un control de tránsito en su ciudad, y al día siguiente presentó su dimisión ante Marinelli y una carta pública pidiendo disculpas.

Desde entonces, llegaron apoyos para Villegas por parte de Asociación de Inspecciones de Cauce. La finalidad era que el gobernador Cornejo, atento al rol clave que el consejero cumplió durante los últimos años en la pelea con La Pampa por el agua del Atuel, lo mantuviese en el cargo a pesar del error.

Finalmente esto no pasó y este lunes el mandatario provincial le comunicó su decisión a Irrigación. La salida de Villegas se formalizó con el decreto.

El apuntado para reemplazar a Villegas en Irrigación

“Enviaré a la Legislatura el pliego de Leonardo Viñolo para que sea tratado, con el interés de que se convierta en consejero del Río Atuel”, comunicó el gobernador Alfredo Cornejo este martes, a través de las redes sociales.

leonardo viñolo hebe casado irrigacion vialidad Si el Senado avala su designación en Irrigación, Viñolo dejará Vialidad en el Sur.

El mandatario provincial destacó que Viñolo es técnico en Producción Agropecuaria y que cuenta con experiencia legislativa y en gestión hídrico-vial; además de conocer fuertemente el sur provincial y su sistema de riego. De hecho, actualmente es director de la zona Sur de Vialidad Provincial.

“Considero que su perfil técnico y territorial le permitirá desempeñar la tarea de la mejor manera para fortalecer la defensa y administración de nuestros recursos hídricos”, dijo Cornejo sobre su decisión.

La propuesta será analizada por el Senado, dado que para su designación en Irrigación es necesario su acuerdo.