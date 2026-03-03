Asumió el nuevo Jefe de Gendarmería para Mendoza y San Juan

gendarmeria nacional 2

Mendoza y San Juan, con nuevo Jefe de Gendarmería

Bajo la interpretación de la banda de música de la Policía de Mendoza “Cabo 1° Gustavo Ramet”, se entonó el Himno Nacional Argentino. Luego, el capellán presbítero Gustavo de Majo ofreció una invocación religiosa.

En el transcurso del acto se dio lectura a la disposición correspondiente al proyecto de creación de la nueva Jefatura de Región X y al mensaje de tráfico oficial que formalizó la designación de Sangiuliano en el cargo. La ceremonia concluyó con el pasaje de desfile en honor a las autoridades y el anuncio formal de finalización por parte del Jefe de Tropas.

Fuente: Gendarmería Nacional