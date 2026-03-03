Mendoza y San Juan cuentan con nuevo Jefe de Gendarmería. Se trata del comandante Mayor Raúl Alberto Sangiuliano, quien asumió y juró en la ciudad de Mendoza como titular de la Región X, jurisdicción que comprende a ambas provincias cuyanas. El acto fue encabezado por el Subjefe de la Gendarmería Nacional Argentina, Comandante General Aníbal Ariel Bronzetti.
Asumió el nuevo Jefe de Gendarmería para Mendoza y San Juan
El nuevo Jefe de Gendarmería es el comandante Mayor Raúl Alberto Sangiuliano
Durante el acto, Sangiuliano prestó juramento de fidelidad y respeto a la Constitución Nacional. La ceremonia contó con la presencia de familiares, autoridades locales y personal retirado de la fuerza.
La apertura estuvo a cargo del Jefe de Tropas, Comandante Principal Juan Manuel Céspedes, quien presentó los efectivos formados al Subjefe de la institución, que posteriormente saludó al personal.
Mendoza y San Juan, con nuevo Jefe de Gendarmería
Bajo la interpretación de la banda de música de la Policía de Mendoza “Cabo 1° Gustavo Ramet”, se entonó el Himno Nacional Argentino. Luego, el capellán presbítero Gustavo de Majo ofreció una invocación religiosa.
En el transcurso del acto se dio lectura a la disposición correspondiente al proyecto de creación de la nueva Jefatura de Región X y al mensaje de tráfico oficial que formalizó la designación de Sangiuliano en el cargo. La ceremonia concluyó con el pasaje de desfile en honor a las autoridades y el anuncio formal de finalización por parte del Jefe de Tropas.
Fuente: Gendarmería Nacional