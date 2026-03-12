Por una acción judicial de jubilados de Mendoza afiliados de PAMI volverán a tener gratis los remedios

marcha de jubilados1 Los jubilados marchan en Mendoza desde febrero de 2024. Foto: gentileza Miguel Cicconi

Cambiaron el cálculo de ingresos de los jubilados

La acción judicial impulsada por Jubypen y los abogados Marisa Uceda y Carlos Blanco, desembocó en que miles de afiliados vuelvan a acceder a medicamentos.

"Miles de afiliados de PAMI que habían quedado excluidos de la cobertura gratuita de medicamentos podrán recuperar el beneficio gracias a un nuevo criterio de cálculo de ingresos. El avance surge como resultado de un acuerdo de reparación integral derivado de la histórica acción judicial impulsada por la asociación Jubypen", dice la nota dada a conocer este jueves.

La principal novedad, que impacta directamente en el bolsillo de los adultos mayores, es la flexibilización de los requisitos de acceso. A partir de este acuerdo, para cumplir con el límite del "haber y medio" exigido por la obra social, ya no se sumarán los montos de jubilación y pensión. Esta distinción permitirá que quienes perciben ambos beneficios mínimos dejen de ser considerados por encima del tope y recuperen la cobertura del 100%.

marisa uceda La ex diputada nacional Marisa Uceda patrocinó como abogada a Jubypen. Foto: X de Marisa Uceda

Marisa Uceda: "No bajar los brazos"

"La buena noticia de hoy es el fruto de no haber bajado los brazos cuando el programa de cobertura universal fue recortado", explicó Uceda. "La imputación de las autoridades nacionales y provinciales de PAMI en la causa penal fue el catalizador que permitió sentar a las partes a negociar una ampliación real de la base de afiliados".

Puntos destacados para el afiliado de PAMI: