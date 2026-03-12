Por una acción judicial de jubilados de Mendoza afiliados de PAMI volverán a tener gratis los remedios

La agrupación Jubypen (Jubilados y Pensionados de Mendoza) logró una resolución favorable de la Justicia para que afiliados del PAMI de todo el país vuelvan a tener cobertura de 100% en los medicamentos.
Los abogados Marisa Uceda y Carlos Blanco -ambos de extracción kirchnerista- fueron quienes patrocinaron a la asociación que nuclea a los jubilados de Mendoza, organizadora de las marchas que desde hace más de un año se hacen los miércoles en la plaza San Martín.
"Apesar de la crisis, los jubilados recibieron una buena noticia gracias a Mendoza", expresaron en un comunicado los letrados mencionados.
Cambiaron el cálculo de ingresos de los jubilados
La acción judicial impulsada por Jubypen y los abogados Marisa Uceda y Carlos Blanco, desembocó en que miles de afiliados vuelvan a acceder a medicamentos.
"Miles de afiliados de PAMI que habían quedado excluidos de la cobertura gratuita de medicamentos podrán recuperar el beneficio gracias a un nuevo criterio de cálculo de ingresos. El avance surge como resultado de un acuerdo de reparación integral derivado de la histórica acción judicial impulsada por la asociación Jubypen", dice la nota dada a conocer este jueves.
La principal novedad, que impacta directamente en el bolsillo de los adultos mayores, es la flexibilización de los requisitos de acceso. A partir de este acuerdo, para cumplir con el límite del "haber y medio" exigido por la obra social, ya no se sumarán los montos de jubilación y pensión. Esta distinción permitirá que quienes perciben ambos beneficios mínimos dejen de ser considerados por encima del tope y recuperen la cobertura del 100%.
Marisa Uceda: "No bajar los brazos"
"La buena noticia de hoy es el fruto de no haber bajado los brazos cuando el programa de cobertura universal fue recortado", explicó Uceda. "La imputación de las autoridades nacionales y provinciales de PAMI en la causa penal fue el catalizador que permitió sentar a las partes a negociar una ampliación real de la base de afiliados".
Puntos destacados para el afiliado de PAMI:
- Nueva interpretación de ingresos: el requisito de ingresos no será la suma de todos los beneficios, facilitando que el jubilado con "la mínima" y una pensión acceda a la gratuidad.
- Reparación integral: el acuerdo busca evitar una sentencia definitiva mediante una solución inmediata y fáctica para los afectados.
- Garantía de medicamentos: se refuerza la vigencia del listado de medicamentos esenciales con cobertura total para marzo.
- Se aumentó el listado de activos médicos cubiertos.
- Bastará solo con la inscripción o solicitud sin necesidad que los afiliados deban acreditar nada.