Cuánto cobrarán los jubilados en abril con la inflación del 2,9% anunciada por el INDEC

¿Cuánto cobrarán los jubilados en abril?

Los haberes de abril aumentarán 2,89% respecto de los valores que cobran los beneficiarios en marzo. Así, la jubilación mínima pasará a ser de $380.286,25, mientras que con el bono extraordinario el monto total alcanzará los $450.286,25.

Esta forma de actualización mensual reemplazó al esquema trimestral que estuvo vigente hasta principios de 2024. El objetivo fue acortar la brecha entre los ingresos previsionales y el alza de precios.