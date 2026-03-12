Cuánto cobrarán los jubilados en abril con la inflación del 2,9% anunciada por el INDEC

Jubilaciones y pensiones tendrán un nuevo ajuste en abril. El INDEC dio a conocer este jueves el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero, que marcó un incremento del 2,9%. Esa cifra modifica automáticamente cuánto subirán los haberes el mes próximo. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) debe aplicar ese porcentaje en la actualización (aumento) de todas las prestaciones. El sistema vigente establece que los montos se modifican mensualmente según la inflación informada dos meses antes.
¿Cuánto cobrarán los jubilados en abril?
Los haberes de abril aumentarán 2,89% respecto de los valores que cobran los beneficiarios en marzo. Así, la jubilación mínima pasará a ser de $380.286,25, mientras que con el bono extraordinario el monto total alcanzará los $450.286,25.
Esta forma de actualización mensual reemplazó al esquema trimestral que estuvo vigente hasta principios de 2024. El objetivo fue acortar la brecha entre los ingresos previsionales y el alza de precios.
ANSES ajustará no solo jubilaciones y pensiones, sino también las asignaciones familiares y universales. Los montos confirmados para abril son los siguientes:
- Jubilación mínima: $380.286,25
- Jubilación mínima con bono: $450.286,25
- PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $304.243,19
- PUAM con bono: $378.314,27
- Pensiones no contributivas: $266.170,81
- Pensiones no contributivas con bono: $340.289,48
- Pensión Madre de 7 Hijos: $380.312,63
- Pensión Madre de 7 Hijos con bono: $454.359,00
ANSES asignaciones, así quedarán los valores:
- AUH (Asignación Universal por Hijo): $136.653,44
- AUH con Discapacidad: $444.946,22
- Asignación Familiar por Hijo (primer rango): $68.327,03
- Asignación por Embarazo (AUE): $129.974,24
Estos montos representan un incremento directo sobre los haberes de marzo, que ya habían incorporado el ajuste correspondiente al IPC de enero.