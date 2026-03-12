Con 16 años creó un invento que eliminó más plástico del océano que la masa de la Torre Eiffel

Estas barreras actúan como un río artificial. Las corrientes llevan el plástico hacia ellas, se acumula y luego es recogido por embarcaciones especializadas para llevarlo a tierra y reciclarlo. Más allá de la idea, los resultados empiezan a tomar forma palpable.

The Ocean Cleanup (2)

Un invento que transforma el océano: millones de kilos de plástico retirados

En abril de 2024, la fundación anunció que hacía historia al haber extraído más de 10 millones de kilogramos de residuos plásticos del océano y ríos, una cantidad aproximadamente equivalente al peso de la Torre Eiffel de París. Pero el progreso no se detiene allí. Informes más recientes señalan que la cantidad total de plástico retirado se ha elevado a decenas de millones de kilos, marcando nuevos hitos en la lucha contra la contaminación marina.

La magnitud de estos números revela no solo la ambición tecnológica, sino también la necesidad de una respuesta global. Cada kilo de plástico extraído significa menos daño a los arrecifes de coral, a las tortugas, aves marinas y otras especies que confunden desechos con alimento. Y aunque las cifras, millones de kilos, aún son solo una fracción de los más de 8 millones de toneladas que se estima entran al océano cada año, el avance demuestra que es posible desarrollar soluciones de escala industrial para un problema que parecía insuperable.