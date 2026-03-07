El experimento accidental que creó uno de los mayores inventos del siglo XX

invento microondas (1) El microondas es un invento que se creó por una razón particularme extraña.

El protagonista de esta historia fue Percy Spencer, un ingeniero estadounidense que trabajaba en la empresa Raytheon. Mientras realizaba pruebas con un dispositivo electrónico, descubrió que la barra de chocolate que llevaba en su bolsillo se había derretido sin explicación aparente.

Ese pequeño detalle despertó su curiosidad científica y lo llevó a realizar una serie de experimentos que terminarían cambiando la forma en que millones de personas cocinan sus alimentos.

Intrigado por lo ocurrido, Percy Spencer decidió probar con otros alimentos. Uno de los experimentos más recordados consistió en colocar granos de maíz cerca del dispositivo que estaba utilizando.

Para sorpresa de todos, los granos comenzaron a estallar y se transformaron en pochoclo en cuestión de segundos. Aquello demostró que la energía generada por el aparato podía calentar alimentos de una manera completamente distinta a los métodos tradicionales. Ese descubrimiento marcaría el nacimiento de uno de los electrodomésticos más revolucionarios del siglo XX.

inventor del microondas Percy Spencer y el primer horno microondas.

El horno microondas hoy en día es un electrodoméstico que utiliza ondas electromagnéticas para calentar o cocinar alimentos. Estas ondas hacen que las moléculas de agua presentes en los alimentos vibren rápidamente, generando calor desde el interior del alimento. Por eso los alimentos pueden calentarse en pocos minutos, algo que antes resultaba impensado con métodos de cocción tradicionales.

Después del descubrimiento, la empresa Raytheon desarrolló el primer horno microondas comercial en 1947. Sin embargo, aquel modelo inicial era muy diferente a los actuales. Pesaba más de 300 kilos, medía casi dos metros de altura y estaba destinado principalmente a restaurantes y barcos.