Un invento milenario contra el sol y... la lluvia

paraguas (1) El paraguas existe desde hace miles de años, pero no se utilizó como forma de protección hasta mucho más tarde.

Los primeros registros del paraguas se remontan a civilizaciones antiguas como Egipto, China y India. En estas culturas, el accesorio era utilizado como sombrilla para proteger la piel de los rayos solares.

De hecho, en sus inicios simbolizaba estatus y poder. Solo las clases altas podían portar este elemento, que muchas veces era elaborado con materiales finos y decoraciones elaboradas.

Fue recién en Europa, siglos más tarde, cuando el paraguas comenzó a asociarse con la lluvia. En ciudades como Londres, donde las precipitaciones eran frecuentes, el objeto empezó a adaptarse con materiales impermeables.

paraguas Se cree que el paraguas fue inventado por Lu Mei, una joven que había retado a su hermano a idear algo que les protegiese de la lluvia. Sin embargo, antiguamente era usado por gente con mucho dinero para protegerse del sol y marcar un status.

En el siglo XVIII su uso se popularizó y dejó de ser un símbolo exclusivo para convertirse en una herramienta práctica. A partir de ese momento, el paraguas pasó de bloquear el sol a repeler el agua.

Además, con la Revolución Industrial llegaron mejoras en los mecanismos plegables y en las telas impermeables. Esto permitió que el paraguas se volviera más liviano, resistente y accesible para la mayoría de la población.

Hoy existen modelos automáticos, compactos y hasta resistentes al viento, pero su esencia sigue siendo la misma, ofrecer protección frente a las inclemencias del clima.