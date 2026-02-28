Un invento milenario que cambió de enemigo: del sol abrasador a la lluvia intensa

La historia de los inventos que transformaron la vida de millones de personas suele estar marcada por grandes laboratorios. Sin embargo, hay ideas simples que logran un impacto global. Uno de estos casos es de uso cotidiano para las necesidades de la naturaleza y de nuestra protección.
Hoy en día es un objeto cotidiano e indispensable en días grises, pero pocos saben que el paraguas no nació para la lluvia. Su función original era muy distinta: proteger del sol. Con el paso de los siglos, este invento cambió de propósito y se convirtió en el aliado número uno contra el agua.
Lo cierto es que las necesidades sociales y los cambios culturales pudieron transformar por completo el uso de este objeto.
Un invento milenario contra el sol y... la lluvia
Los primeros registros del paraguas se remontan a civilizaciones antiguas como Egipto, China y India. En estas culturas, el accesorio era utilizado como sombrilla para proteger la piel de los rayos solares.
De hecho, en sus inicios simbolizaba estatus y poder. Solo las clases altas podían portar este elemento, que muchas veces era elaborado con materiales finos y decoraciones elaboradas.
Fue recién en Europa, siglos más tarde, cuando el paraguas comenzó a asociarse con la lluvia. En ciudades como Londres, donde las precipitaciones eran frecuentes, el objeto empezó a adaptarse con materiales impermeables.
En el siglo XVIII su uso se popularizó y dejó de ser un símbolo exclusivo para convertirse en una herramienta práctica. A partir de ese momento, el paraguas pasó de bloquear el sol a repeler el agua.
Además, con la Revolución Industrial llegaron mejoras en los mecanismos plegables y en las telas impermeables. Esto permitió que el paraguas se volviera más liviano, resistente y accesible para la mayoría de la población.
Hoy existen modelos automáticos, compactos y hasta resistentes al viento, pero su esencia sigue siendo la misma, ofrecer protección frente a las inclemencias del clima.