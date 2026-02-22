Todos los argentinos jugamos alguna vez a este juego, pero pocos saben que nació en la posguerra

metegol Metegol es el famoso juego más disfrutado en Argentina.

Metegol: un invento histórico que atravesó generaciones

En Argentina, el metegol es sinónimo de tardes interminables, campeonatos improvisados y rivalidades amistosas. Su popularidad creció tanto que incluso llegó al cine con la película animada Metegol, dirigida por Juan José Campanella.

Pero su historia comienza mucho antes. El metegol conocido en otros países como futbolín o taca-taca fue patentado en la década de 1930 en Europa. Sin embargo, su expansión masiva se dio tras la Segunda Guerra Mundial.

En el contexto de la posguerra, Europa atravesaba momentos difíciles: reconstrucción económica, ciudades devastadas y necesidad de entretenimiento accesible. El metegol se convirtió entonces, en una alternativa simple, económica y social para distraerse en cafés, bares y centros comunitarios.

metegol (1) El futbolín se convirtió en un juego de gran uso durante la posguerra española.

Su estructura de madera y hierro permitía fabricarlo con materiales relativamente disponibles, lo que facilitó su rápida difusión. Con la gran inmigración europea hacia América Latina durante y después del conflicto bélico, el juego cruzó el océano. En Argentina encontró terreno fértil: un país apasionado por el fútbol.

El metegol logró algo único que es trasladar la emoción del fútbol a una mesa. Con apenas cuatro barras y once muñecos por lado, reproducía la intensidad del deporte más popular del país.

En clubes de barrio, casas y escuelas se transformó en una tradición. Con el tiempo, se volvió parte del ADN lúdico argentino.