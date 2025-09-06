Inicio Sociedad Invento
¡No lo sabía!

El invento argentino que revolucionó el mundo y cambió la manera de escribir: de qué se trata

Un invento argentino creado en 1943, discreto, pero revolucionario, transformó la forma en que las personas se relacionan con el mundo de la escritura

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
El invento argentino que revolucionó el mundo y cambió la manera de escribir: de qué se trata

El invento argentino que revolucionó el mundo y cambió la manera de escribir: de qué se trata

Hay inventos que pasan desapercibidos, pero que cambian el rumbo de la vida cotidiana porque la hacen más fácil y rápida. A mediados del siglo XX, surgió un invento tan simple como genial patentada en Argentina y cambió para siempre la forma de escribir. No fue una máquina sofisticada ni un hallazgo espectacular, pero su impacto en el mundo es incuestionable.

En 1943, un invento argentino cambió para siempre la vida a la hora de escribir y se convirtió en un objeto indispensable en millones de hogares: la birome. Su creador, Ladislao José Biro, un periodista e inventor húngaro nacionalizado argentino, perfeccionó este nuevo instrumento de escritura en Buenos Aires a comienzos de los años 40. Desde entonces el bolígrafo dejó de ser un dispositivo propenso a las manchas y fugas de tinta, para convertirse en un elemento cotidiano mundial.

La birome: el invento argentino que cambió el mundo de la escritura

De acuerdo con el blog Ser Argentino.com, su creador fue Ladislao José Biro (1899-1985) un inventor y periodista nacido en Budapest, Hungría, que se nacionalizó argentino. En su juventud se desempeñó como periodista y desarrolló cientos de inventos, entre ellos la caja de cambios automática y el primer lavarropas automático. Sin embargo, su invento más famoso fue el bolígrafo o lapicera, comúnmente conocida en la actualidad.

Ladislao José Biro creador de la birome
Ladislao Jos&eacute; Biro, el c&eacute;lebre inventor de origen h&uacute;ngaro nacionalizado argentino que revolucion&oacute; el mundo con la creaci&oacute;n del bol&iacute;grafo, conocido popularmente como la &ldquo;birome&rdquo;.

Ladislao José Biro, el célebre inventor de origen húngaro nacionalizado argentino que revolucionó el mundo con la creación del bolígrafo, conocido popularmente como la “birome”.

El inventor huyó de Europa durante la Segunda Guerra Mundial y se radicó en Argentina, país que lo acogió para industrializar su invento. Allí perfeccionó su diseño y patentó la birome el 10 de junio de 1943.

A diferencia de la pluma estilográfica que se usaba antiguamente con un plumín de metal y tinta líquida, la birome emplea una pequeña bolita metálica giratoria en la punta. Al presionar el instrumento contra el papel, la bolita permite que la tinta fluya de manera controlada. Esa bolita además cierra la salida cuando no se escribe, evitando que la tinta se seque o en todo caso se derrame. La tinta de la birome es generalmente a base de aceite, mucho más espesa que la acuosa de las plumas, lo que garantiza mayor permanencia en el papel pero menos flujo instantáneo.

Precisamente, el inventor buscaba un “bolígrafo antimanchas”. ¿Cómo surge esta idea? Pues tras perder tinta con su pluma Pelikan, observó cómo unos niños jugaban con canicas en un charco y dejaban una marca en el suelo. Así concibió reemplazar el plumín por una bolita metálica para trazar tinta sobre el papel.

_birome
La &ldquo;birome&rdquo; fue patentada en 1943 y su &eacute;xito lo llev&oacute; a la fama mundial.

La “birome” fue patentada en 1943 y su éxito lo llevó a la fama mundial.

Un invento con sello argentino

Si bien la idea básica surgió en Europa, la birome se consolidó en Argentina. El impulsor fue el presidente Agustín P. Justo, quien durante un viaje vio a Biro escribiendo con un prototipo y lo invitó a fabricar el invento en Buenos Aires. En este país se formó la “Compañía Biro–Meyne–Biro”, y se rediseñó el bolígrafo con un “tubo capilar libre, sin resortes ni pistones” que finalmente permitió el funcionamiento correcto.

En julio de 1942, Biro patentó el bolígrafo comercialmente exitoso bajo el nombre "birome", acrónimo de BIro y MEyn. Desde entonces, el invento se considera netamente argentino. La impronta argentina quedó incluso en su nombre popular; en España y gran parte de Latinoamérica el bolígrafo se sigue llamando coloquialmente birome en honor a su inventor.

La birome o lapicera no solo es un invento argentino, sino también un símbolo de innovación y creatividad nacional, que trascendió fronteras y que aún hoy sigue vigente en la vida cotidiana de millones de personas.

Temas relacionados:

Te puede interesar