El invento argentino que revolucionó el mundo y cambió la manera de escribir: de qué se trata

Ladislao José Biro creador de la birome Ladislao José Biro, el célebre inventor de origen húngaro nacionalizado argentino que revolucionó el mundo con la creación del bolígrafo, conocido popularmente como la “birome”.

El inventor huyó de Europa durante la Segunda Guerra Mundial y se radicó en Argentina, país que lo acogió para industrializar su invento. Allí perfeccionó su diseño y patentó la birome el 10 de junio de 1943.

A diferencia de la pluma estilográfica que se usaba antiguamente con un plumín de metal y tinta líquida, la birome emplea una pequeña bolita metálica giratoria en la punta. Al presionar el instrumento contra el papel, la bolita permite que la tinta fluya de manera controlada. Esa bolita además cierra la salida cuando no se escribe, evitando que la tinta se seque o en todo caso se derrame. La tinta de la birome es generalmente a base de aceite, mucho más espesa que la acuosa de las plumas, lo que garantiza mayor permanencia en el papel pero menos flujo instantáneo.

Precisamente, el inventor buscaba un “bolígrafo antimanchas”. ¿Cómo surge esta idea? Pues tras perder tinta con su pluma Pelikan, observó cómo unos niños jugaban con canicas en un charco y dejaban una marca en el suelo. Así concibió reemplazar el plumín por una bolita metálica para trazar tinta sobre el papel.

_birome La “birome” fue patentada en 1943 y su éxito lo llevó a la fama mundial.

Un invento con sello argentino

Si bien la idea básica surgió en Europa, la birome se consolidó en Argentina. El impulsor fue el presidente Agustín P. Justo, quien durante un viaje vio a Biro escribiendo con un prototipo y lo invitó a fabricar el invento en Buenos Aires. En este país se formó la “Compañía Biro–Meyne–Biro”, y se rediseñó el bolígrafo con un “tubo capilar libre, sin resortes ni pistones” que finalmente permitió el funcionamiento correcto.

En julio de 1942, Biro patentó el bolígrafo comercialmente exitoso bajo el nombre "birome", acrónimo de BIro y MEyn. Desde entonces, el invento se considera netamente argentino. La impronta argentina quedó incluso en su nombre popular; en España y gran parte de Latinoamérica el bolígrafo se sigue llamando coloquialmente birome en honor a su inventor.

La birome o lapicera no solo es un invento argentino, sino también un símbolo de innovación y creatividad nacional, que trascendió fronteras y que aún hoy sigue vigente en la vida cotidiana de millones de personas.