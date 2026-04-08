China observa la misión de la NASA a la Luna: cuáles son sus planes para el 2030

La carrera por llegar al polo sur del satélite aumentó la presión sobre ambos programas. Mientras que la NASA busca realizar un descenso humano entre 2028 y 2029, el país asiático acelera sus motores. Para cumplir su meta, los ingenieros chinos desarrollan el cohete Gran Marcha 10 y la nave Mengzhou. Esta última tendrá una capacidad mayor que los modelos actuales, permitiendo transportar hasta siete personas en un espacio de 13 metros cúbicos.

Tecnología para la superficie lunar

Las nuevas cápsulas espaciales superan ampliamente a las utilizadas durante la era Apolo. Cuentan con pantallas táctiles, mejores alimentos y sistemas de higiene más avanzados. La reparación exitosa del inodoro en la misión de Estados Unidos demostró la necesidad de que los tripulantes tengan habilidades técnicas diversas. Estos incidentes, aunque parezcan menores, definen el éxito de misiones que duran varios días lejos de la Tierra.

Finalmente, ambos países compiten por establecer estaciones de investigación permanentes. China planea una base junto a Rusia, mientras que la agencia norteamericana lidera el proyecto Gateway. La observación detallada de cada lanzamiento actual permite ajustar los diseños de carga y redundancia de sistemas. La nación asiática aprovecha cada experiencia externa para asegurar que sus astronautas pisen suelo firme en la fecha establecida. El camino hacia el año 2030 requiere una atención máxima a los errores y aciertos de sus rivales.