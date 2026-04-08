China observa la misión de la NASA a la Luna: cuáles son sus planes para el 2030

El programa espacial de China sigue de cerca cada movimiento de la actual misión Artemis 2 de la NASA. Expertos del sector aseguran que el país asiático mantiene una vigilancia constante sobre el desarrollo de este viaje estadounidense hacia la Luna. El objetivo principal reside en captar cualquier detalle técnico que sirva para sus propios desarrollos espaciales. Beijing planea su propio descenso tripulado para finales de esta década, específicamente para el año 2030.
La misión de Estados Unidos despegó desde Florida para un trayecto de diez días. A pocas horas del inicio, la nave Orion registró fallos en sistemas básicos, como el funcionamiento de la unidad de recolección de orina. Estos inconvenientes técnicos resultan valiosos para cualquier programa espacial competidor. Los especialistas indican que observar estas fallas permite comprender la importancia de contar con sistemas de respaldo y protocolos de reparación eficientes en entornos de gravedad cero.
Aprendizaje sobre el terreno espacial
El interés de China por los pormenores de la misión Artemis 2 responde a una lógica de mejora continua. Aunque las tensiones geopolíticas limitan la colaboración directa, la observación externa aporta datos sobre la logística necesaria para trayectos largos. La tripulación estadounidense también enfrentó problemas de software en dispositivos personales durante el vuelo. Estos eventos sirven de referencia para el diseño de las futuras interfaces que utilizarán los astronautas chinos en sus naves.
La carrera por llegar al polo sur del satélite aumentó la presión sobre ambos programas. Mientras que la NASA busca realizar un descenso humano entre 2028 y 2029, el país asiático acelera sus motores. Para cumplir su meta, los ingenieros chinos desarrollan el cohete Gran Marcha 10 y la nave Mengzhou. Esta última tendrá una capacidad mayor que los modelos actuales, permitiendo transportar hasta siete personas en un espacio de 13 metros cúbicos.
Tecnología para la superficie lunar
Las nuevas cápsulas espaciales superan ampliamente a las utilizadas durante la era Apolo. Cuentan con pantallas táctiles, mejores alimentos y sistemas de higiene más avanzados. La reparación exitosa del inodoro en la misión de Estados Unidos demostró la necesidad de que los tripulantes tengan habilidades técnicas diversas. Estos incidentes, aunque parezcan menores, definen el éxito de misiones que duran varios días lejos de la Tierra.
Finalmente, ambos países compiten por establecer estaciones de investigación permanentes. China planea una base junto a Rusia, mientras que la agencia norteamericana lidera el proyecto Gateway. La observación detallada de cada lanzamiento actual permite ajustar los diseños de carga y redundancia de sistemas. La nación asiática aprovecha cada experiencia externa para asegurar que sus astronautas pisen suelo firme en la fecha establecida. El camino hacia el año 2030 requiere una atención máxima a los errores y aciertos de sus rivales.