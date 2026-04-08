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Reciclaje: guardá los frascos de perfume vacíos y transformalos en exquisitos aromatizantes caseros

Antes de tirar los frascos de perfume, te recomiendo conocer esta idea de reciclaje y DIY para darles otro uso

Walter Vasquez
Por Walter Vasquez [email protected]
Así podés reciclar los frascos de perfume.

Así podés reciclar los frascos de perfume.

Entre las cosas que podemos reciclar y generalmente pasan por alto se encuentran los frascos de perfumes vacíos. Algunas botellas traen diseños elegantes y sofisticados, por lo que podemos darle una nueva vida. En este caso, te enseñaré un truco DIY para transformarlas en aromatizantes caseros para tu sala.

DIY: cómo reciclar frascos de perfumes y convertirlos en aromatizantes caseros

El primer paso es el más delicado y requiere cierta destreza. Para transformar el frasco, es necesario retirar el sistema de atomización original. Con la ayuda de una pinza, se debe trabajar con cuidado sobre la arandela o sello metálico que sujeta el difusor al cuello de vidrio.

Aunque este proceso exige paciencia para no quebrar el envase, una vez retirado el metal, el frasco queda listo para su nueva función. Tras la apertura, es imperativo realizar una limpieza profunda con agua y jabón para eliminar cualquier residuo del aroma anterior que pudiera interferir con la nueva esencia.

frascos vidrio
Los frascos de perfume pueden tener otra utilidad gracias a esta idea de reciclaje.

Los frascos de perfume pueden tener otra utilidad gracias a esta idea de reciclaje.

Una vez limpio, comenzaremos con la fase decorativa. Podés utilizar pintura apta para vidrio y decorarla a tu antojo, aunque también podrás conservar el diseño original del frasco, aprovechando la elegancia de las marcas de lujo.

Finalmente, para que el proyecto DIY pase de ser un objeto decorativo a uno funcional, se deben incorporar elementos específicos:

  • Tapón adaptador: colocar en la boca del frasco un tapón diseñado para aromatizadores, que proporciona un acabado profesional y evita la evaporación excesiva.
  • Esencias: llenar el envase con aceites esenciales o mezclas aromáticas (florales, cítricas o amaderadas).
  • Varillas de bambú: estas actúan por capilaridad, absorbiendo el líquido y distribuyendo el aroma de forma constante en el aire.

Más allá de su uso como difusor, estos recipientes reciclados ofrecen otras posibilidades. Su tamaño y transparencia los convierten en jarrones minimalistas ideales para exhibir flores secas o pequeñas ramas frescas.

frascos vacios
DIY: cómo transformar frascos de vidrio y convertirlos en un aromatizante casero.

DIY: cómo transformar frascos de vidrio y convertirlos en un aromatizante casero.

Por ende, reciclar estos frascos de vidrio no solo es un gesto a favor del medio ambiente, sino una forma económica y sofisticada de personalizar los rincones favoritos de nuestra casa con sencillas idas DIY.

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