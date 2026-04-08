Vomitivo: una mujer encontró una rata dentro de una caja de chocolatada

Las molestias persistieron, cuando la mujer recordó la chocolatada que había consumido y decidió revisar el envase. En ese momento, aseguró, se encontró con restos que corresponderían a un roedor.

De inmediato, la mujer se dirigió al Hospital Dr. Arturo Zabala de Perico, donde manifestó síntomas compatibles con una posible intoxicación. Sin embargo, según denunció, no recibió la atención que esperaba.

La denunciante, identificada como Ely, indicó que el producto pertenecería a una conocida marca de chocolatada para niños y señaló que el lote tenía fecha de vencimiento 26 de julio de 2026. No obstante, estos datos forman parte de su presentación y deberán ser corroborados en el marco de la investigación.

Asqueroso: chocolatada con rata

El caso también sumó cuestionamientos hacia el organismo provincial de Defensa del Consumidor. Según relató la mujer, tras radicar la denuncia fue informada de que debería esperar al menos diez días para obtener una respuesta, además de manifestar que recibió un trato inadecuado por parte del personal. “No me ayudaron, me trataron mal”, expresó, según el sitio Que Pasa Jujuy.

rata

Según informó el medio local, el episodio adquiere mayor gravedad por la situación personal de la denunciante, quien es madre y tiene a su cargo a un hijo con dificultades para comunicar síntomas.

A pesar de no contar con el ticket de compra, la mujer decidió avanzar con la presentación formal y conservar el envase en su heladera como posible prueba.

En paralelo, realizó un reclamo ante la empresa que fabricó el producto, aunque rechazó una propuesta de compensación la cual consistía, según indicó, consistía en la entrega de más productos.

La mujer sostuvo que el objetivo de hacer pública su denuncia es evitar que se repita una situación similar y que, de confirmarse la denuncia, se adopten medidas urgentes para garantizar la seguridad alimentaria.

Fuente: minutouno.com