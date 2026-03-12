Jubilados ANSES: cómo conseguir reintegro de hasta $35.000 en supermercados en marzo

Por ejemplo, Carrefour tiene un ahorro de lunes a viernes del 10%, a través del programa Mi Carrefour, y es para mayores de 60 años o beneficiarios de ANSES. Este beneficio tiene un tope mensual de $35.000 y, en general, no es acumulable con otros descuentos.

Por otro lado, si el jubilados o pensionados cobra sus haberes en el Banco Nación, tiene un reintegro del 5% adicional (con un tope semanal de $5000 y mensual de $20.000) en las compras con tarjeta de débito o crédito, usando la app BNA+ MODO.

Más beneficios de ANSES para jubilados con otros bancos

Banco Galicia: hasta un 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés en compras con tarjetas de débito o crédito (con tope $20.000 mensuales en supermercados, y $12.000 en farmacias y ópticas).

Banco Supervielle: 20% de descuento en compras en los supermercados Jumbo, Disco, Vea y ChangoMás los días martes pagando con tarjeta de débito (tope $25.000) o QR (con tope de $15.000). Además, se obtiene un 50% de descuento en farmacias adheridas y 10% de descuento en combustibles.

Banco Provincia: descuento del 5% en las compras con Cuenta DNI (QR o Clave DNI) en Supermercados Día, Toledo, ChangoMás, Carrefour y Nini (con tope de $5.000 por semana y por persona). Este descuento es adicional a las otras promociones.

Cuánto cobran los jubilados y pensionados de ANSES en marzo

De esta manera, los jubilados y pensionados de la mínima cobran en marzo $369.600,88, indicó ANSES. A eso se le suma el bono de 70 mil pesos que entrega de manera extraordinaria el gobierno nacional de Milei, cobrando un monto final de $439.600,88.

Mientras que las jubilaciones y pensiones que no superen los $439.600,88 recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese monto.

Las prestaciones previsionales, con el bono de $70.000 incluido, quedan así: