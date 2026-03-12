ANSES detalló qué documentos presentar para la Libreta AUH

Aquellos que son beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), pueden recibir un bono exclusivo de ANSES que acredita todo el dinero retenido los últimos 12 meses. La Libreta AUH es un refuerzo que necesita presentar una serie de documentos y que tiene fecha límite hasta el 31 de marzo.
ANSES recordó, entendiendo que cada vez falta menos para que se termine la fecha límite de inscripción, el listado de documentación que hace falta presentar para poder recibir el monto de la Libreta AUH. Estos buscan asegurarse la asistencia escolar y la visita a médicos, con ellos, el organismo "premia" a los beneficiarios que cumplen con estas cuestiones básicas.
Qué documento necesito para recibir la Libreta AUH
Poder cobrar el refuerzo exclusivo de la Libreta AUH de ANSES, no es difícil de hacer, pero solo podrán realizarlo quienes reúnan una serie de documentos obligatorios. Hay que entender que el bono funciona como una serie de "premio" para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo que cumplan en tiempo y forma.
Si bien ANSES había comunicado que la fecha límite para poder solicitar la Libreta AUH era el 31 de diciembre, durante el último mes del año avisó un importante cambio: modificó la fecha final para inscribirse. La nueva fecha que dispuso el organismo es el 31 de marzo del 2026.
El bono de la Libreta AUH se conforma del 20% retenido durante los últimos 12 meses de los haberes de estos beneficiarios de ANSES. Se acredita de manera anual y, si el titular de la asignación fue aprobado, tarda 60 días en acreditarse el importante monto.
La Libreta AUH contempla a niños desde los 3 años hasta los 17 inclusive. Los montos que ANSES ha reunido durante el 2024, son los siguientes:
- $188.069,40 por menor
- $612.401,00 por hijo con discapacidad.
En lo que respecta a documentos a presentar, ANSES solicita los siguientes:
- Formulario Libreta AUH
- DNI del titular
- DNI del niño.
- Certificado de nacimiento del niño
- Formulario completo: Debe ser completado con los datos de salud y educación del menor por los centros de salud y la escuela
De acuerdo a lo compartido por ANSES en su página oficial, la Libreta AUH se completa con los siguientes pasos:
- Ingresar a Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social
- Buscar en el menú la sección Hijas e hijos y dentro de las opciones elegir Libreta AUH. Ahí se podrá consultar la información que falta cargar del hijo, hijo o persona a cargo por la que se recibe la Asignación
- En caso de no tener completos los requisitos, elegir la opción "GENERAR LIBRETA" para descargar el formulario de la Libreta (PS 1.47)
- Imprimirlo o retirarlo en la oficina de ANSES más cercana al domicilio
- Llevarlo al centro de salud y a la escuela para que sea cumplimentado y firmado
- Presentarlo completo junto al DNI del titular y grupo familiar en una oficina de ANSES