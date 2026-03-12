ANSES detalló qué documentos presentar para la Libreta AUH

Si bien ANSES había comunicado que la fecha límite para poder solicitar la Libreta AUH era el 31 de diciembre, durante el último mes del año avisó un importante cambio: modificó la fecha final para inscribirse. La nueva fecha que dispuso el organismo es el 31 de marzo del 2026.

El bono de la Libreta AUH se conforma del 20% retenido durante los últimos 12 meses de los haberes de estos beneficiarios de ANSES. Se acredita de manera anual y, si el titular de la asignación fue aprobado, tarda 60 días en acreditarse el importante monto.

La Libreta AUH contempla a niños desde los 3 años hasta los 17 inclusive. Los montos que ANSES ha reunido durante el 2024, son los siguientes:

$188.069,40 por menor

$612.401,00 por hijo con discapacidad.

En lo que respecta a documentos a presentar, ANSES solicita los siguientes:

Formulario Libreta AUH

DNI del titular

DNI del niño.

Certificado de nacimiento del niño

Formulario completo: Debe ser completado con los datos de salud y educación del menor por los centros de salud y la escuela

De acuerdo a lo compartido por ANSES en su página oficial, la Libreta AUH se completa con los siguientes pasos: