ANSES comenzó el pago a jubilados y anunció un cambio en sus fechas

ANSES comenzó con el pago de las mensualidades correspondientes al mes de marzo, destacado por el aumento del 2.88% anunciado. Los jubilados son los protagonistas de las novedades en este tercer mes del año, y es que un grupo de ellos vio afectado su calendario de acreditación a raíz de un feriado.
Los jubilados de la mínima comenzaron a cobrar sus mensualidades con normalidad, y es que el anuncio de ANSES del cambio de fechas de pago afecta exclusivamente a los adultos mayores que superan la mínima. Esto hará que la acreditación se estire hasta los últimos días de marzo, retrasando lo que tenían estipulado en la previa.
El feriado en cuestión es el del 24 de marzo, en el que se celebra el Día de la Memoria. ANSES anunció la modificación previo a comenzar el pago y solo afecta a los jubilados.
ANSES paga bono y aumento a jubilados: cuánto cobrarán
El mes de marzo llega con un aumento en las mensualidades de ANSES de un 2.88%, y esto impacta en jubilados, pensionados y asignaciones sociales por igual. El piso de la mínima llega casi a 440 mil pesos con este.
Los jubilados que cobran la mínima y los pensionados, recibirán nuevamente un bono extra que refuerce sus haberes de ANSES. Se trata de la ayuda económica que el gobierno de Javier Milei paga desde el 2023 a quienes menos cobran, pero ahora fue renovado para el mes de marzo. Se trata de un refuerzo de 70 mil pesos.
El bono se suma al aumento del 2.88% que ANSES le pagará a cada una de las prestaciones que maneja. Gracias a él, los montos que cobrarán los jubilados en marzo serán los siguientes:
- Jubilación mínima: $439.600,88 (Incluye bono de $70.000)
- Jubilación máxima: $2.487.063,96
Qué fecha cobran los jubilados de ANSES
El aumento queda fuera de los focos de ANSES, y es que la novedad más importante se centra en la modificación de las fechas en la que los jubilados de la mínima y de la máxima reciben sus haberes. Los primeros, lo harán con normalidad, pero los segundos sufrirán un retraso producto de un feriado.
Las modificaciones que debe llevar a cabo ANSES se debe a un feriado y un "día no laborable con fines turísticos", jornadas que afecta el depósito de los jubilados de manera exclusiva.
La Resolución 349/2025 de ANSES, publicada a finales del 2025, oficializa el calendario de pagos para todo el año 2026. En el mismo se observa que el lunes 23 de marzo se les depositaba a los beneficiarios de la máxima con documentos terminados en 0 y 1.
Sin embargo, por decisión del gobierno de Milei, el lunes 23 no habrá pagos y los que debían cobrar esa jornada se les adelanta para el viernes 20, coincidiendo con los los últimos jubilados y pensionados que cobran la mínima.
De esta manera, las fechas de pago de ANSES para jubilados quedan de la siguiente manera:
Fechas de pago de jubilaciones que no superen un haber mínimo en marzo 2026
- Documentos terminados en 0: a partir del lunes 9 de marzo de 2026
- Documentos terminados en 1: a partir del martes 10 de marzo de 2026
- Documentos terminados en 2: a partir del miércoles 11 de marzo de 2026
- Documentos terminados en 3: a partir del jueves 12 de marzo de 2026
- Documentos terminados en 4: a partir del viernes 13 de marzo de 2026
- Documentos terminados en 5: a partir del lunes 16 de marzo de 2026
- Documentos terminados en 6: a partir del martes 17 de marzo de 2026
- Documentos terminados en 7: a partir del miércoles 18 de marzo de 2026
- Documentos terminados en 8: a partir del jueves 19 de marzo de 2026
- Documentos terminados en 9: a partir del viernes 20 de marzo de 2026
Fechas de pago de jubilaciones que superan un haber mínimo en marzo 2026
- Documentos terminados en 0 y 1: a partir del viernes 20 de marzo de 2026
- Documentos terminados en 2 y 3: a partir del miércoles 25 de marzo de 2026
- Documentos terminados en 4 y 5: a partir del jueves 26 de marzo de 2026
- Documentos terminados en 6 y 7: a partir del viernes 27 de marzo de 2026
- Documentos terminados en 8 y 9: a partir del lunes 30 de marzo de 2026