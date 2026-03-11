ANSES comenzó el pago a jubilados y anunció un cambio en sus fechas

ANSES-pensionados-cuando-cobro-en-marzo-pension-1

ANSES paga bono y aumento a jubilados: cuánto cobrarán

El mes de marzo llega con un aumento en las mensualidades de ANSES de un 2.88%, y esto impacta en jubilados, pensionados y asignaciones sociales por igual. El piso de la mínima llega casi a 440 mil pesos con este.

Los jubilados que cobran la mínima y los pensionados, recibirán nuevamente un bono extra que refuerce sus haberes de ANSES. Se trata de la ayuda económica que el gobierno de Javier Milei paga desde el 2023 a quienes menos cobran, pero ahora fue renovado para el mes de marzo. Se trata de un refuerzo de 70 mil pesos.

El bono se suma al aumento del 2.88% que ANSES le pagará a cada una de las prestaciones que maneja. Gracias a él, los montos que cobrarán los jubilados en marzo serán los siguientes:

Jubilación mínima: $439.600,88 (Incluye bono de $70.000)

(Incluye bono de $70.000) Jubilación máxima: $2.487.063,96

ANSES-pensionados-cuando-cobro-en-marzo-pension-2

Qué fecha cobran los jubilados de ANSES

El aumento queda fuera de los focos de ANSES, y es que la novedad más importante se centra en la modificación de las fechas en la que los jubilados de la mínima y de la máxima reciben sus haberes. Los primeros, lo harán con normalidad, pero los segundos sufrirán un retraso producto de un feriado.

Las modificaciones que debe llevar a cabo ANSES se debe a un feriado y un "día no laborable con fines turísticos", jornadas que afecta el depósito de los jubilados de manera exclusiva.

La Resolución 349/2025 de ANSES, publicada a finales del 2025, oficializa el calendario de pagos para todo el año 2026. En el mismo se observa que el lunes 23 de marzo se les depositaba a los beneficiarios de la máxima con documentos terminados en 0 y 1.

ANSES-1

Sin embargo, por decisión del gobierno de Milei, el lunes 23 no habrá pagos y los que debían cobrar esa jornada se les adelanta para el viernes 20, coincidiendo con los los últimos jubilados y pensionados que cobran la mínima.

De esta manera, las fechas de pago de ANSES para jubilados quedan de la siguiente manera:

Fechas de pago de jubilaciones que no superen un haber mínimo en marzo 2026

Documentos terminados en 0: a partir del lunes 9 de marzo de 2026

Documentos terminados en 1: a partir del martes 10 de marzo de 2026

Documentos terminados en 2: a partir del miércoles 11 de marzo de 2026

Documentos terminados en 3: a partir del jueves 12 de marzo de 2026

Documentos terminados en 4: a partir del viernes 13 de marzo de 2026

Documentos terminados en 5: a partir del lunes 16 de marzo de 2026

Documentos terminados en 6: a partir del martes 17 de marzo de 2026

Documentos terminados en 7: a partir del miércoles 18 de marzo de 2026

Documentos terminados en 8: a partir del jueves 19 de marzo de 2026

Documentos terminados en 9: a partir del viernes 20 de marzo de 2026

Fechas de pago de jubilaciones que superan un haber mínimo en marzo 2026