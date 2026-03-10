Qué titular de AUH cobrará sus haberes sin retenciones

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) son los protagonistas de la nueva novedad de ANSES, y es que un grupo selecto de este grupo podrá recibir sus haberes al 100%, sin ninguna quita por retención. El organismo nacional acaba de comenzar con la acreditación de las mensualidades de marzo, que llegan con un aumento del 2,77%.
ANSES anunció que un grupo en particular de titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) van a cobrar sus haberes sin retenciones, y para ello deben cumplir con una serie de requisitos obligatorios. Esto implica que no cobrarán el 80% como ocurre comunmente, sino que el 20% vendrá incorporado, y se le sumará el bono de la Tarjeta Alimentar.
Qué requisitos cumplir para cobrar AUH al 100% sin retenciones
Mes a mes, ANSES paga el 80% de las mensualidades de los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), y es que el 20% es retenido por el organismo para conformar la famosa Libreta AUH. En marzo, un grupo de titulares de la asignación podrán cobrar sus haberes por completo.
Para recibir el total de los haberes, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) deben de cumplir una serie de requisitos obligatorios impuestos por ANSES, y estos son los siguientes:
- Tener hijos de hasta 4 años inclusive. Esta condición alcanza tanto a menores como a hijos con discapacidad que no superen dicha edad.
- Que el Ministerio de Salud pueda verificar automáticamente el cumplimiento de los controles sanitarios.
- Contar con el alta del menor en el Plan Sumar, programa que registra el seguimiento médico. Por ello, quedan fuera los empleados del servicio doméstico y monotributistas sociales.
- Tener cargados en el sistema sanitario los controles médicos y el calendario nacional de vacunación.
Calendario de pagos ANSES: fechas de AUH para marzo 2026
El calendario de pago de marzo de ANSES se vio afectado por el feriado del 24 de marzo, pero únicamente modifica las fechas de los jubilados que cobran más de la mínima. El resto respeta las fechas definidas.
En marzo, según dio a conocer la ANSES, el cobro de la AUH queda organizado de la siguiente manera:
- Documentos terminados en 0, a partir del día 09 de marzo de 2026.
- Documentos terminados en 1, a partir del día 10 de marzo de 2026.
- Documentos terminados en 2, a partir del día 11 de marzo de 2026.
- Documentos terminados en 3, a partir del día 12 de marzo de 2026.
- Documentos terminados en 4, a partir del día 13 de marzo de 2026.
- Documentos terminados en 5, a partir del día 16 de marzo de 2026.
- Documentos terminados en 6, a partir del día 17 de marzo de 2026.
- Documentos terminados en 7, a partir del día 18 de marzo de 2026.
- Documentos terminados en 8, a partir del día 19 de marzo de 2026.
- Documentos terminados en 9, a partir del día 20 de marzo de 2026.
ANSES: cuánto cobrará AUH en marzo
Los números anunciados oficialmente por ANSES indican que el aumento para jubilados, pensionados y asignaciones sociales en marzo es de 2.88%. Este monto impacta en los haberes de este grupo de beneficiarios, pero no en bonos como el de la Tarjeta Alimentar en el caso de AUH.
Gracias a este aumento, lo que cobrarán los beneficiarios de AUH, entre aumento y Tarjeta Alimentar, durante el mes de marzo será:
- Cobro neto (80%): $106.251,20 por hijo.
- Retención (20%): $26.562,80
Por la Tarjeta Alimentar se suman montos entre:
- $52.250 (un hijo).
- $81.936 (dos hijos).
- $108.062 (tres o más hijos)