Qué titular de AUH cobrará sus haberes sin retenciones

Para recibir el total de los haberes, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) deben de cumplir una serie de requisitos obligatorios impuestos por ANSES, y estos son los siguientes:

Tener hijos de hasta 4 años inclusive. Esta condición alcanza tanto a menores como a hijos con discapacidad que no superen dicha edad.

Que el Ministerio de Salud pueda verificar automáticamente el cumplimiento de los controles sanitarios.

Contar con el alta del menor en el Plan Sumar, programa que registra el seguimiento médico. Por ello, quedan fuera los empleados del servicio doméstico y monotributistas sociales.

Tener cargados en el sistema sanitario los controles médicos y el calendario nacional de vacunación.

ANSES bono AUH y SUAF

Calendario de pagos ANSES: fechas de AUH para marzo 2026

El calendario de pago de marzo de ANSES se vio afectado por el feriado del 24 de marzo, pero únicamente modifica las fechas de los jubilados que cobran más de la mínima. El resto respeta las fechas definidas.

En marzo, según dio a conocer la ANSES, el cobro de la AUH queda organizado de la siguiente manera:

Documentos terminados en 0, a partir del día 09 de marzo de 2026.

Documentos terminados en 1, a partir del día 10 de marzo de 2026.

Documentos terminados en 2, a partir del día 11 de marzo de 2026.

Documentos terminados en 3, a partir del día 12 de marzo de 2026.

Documentos terminados en 4, a partir del día 13 de marzo de 2026.

Documentos terminados en 5, a partir del día 16 de marzo de 2026.

Documentos terminados en 6, a partir del día 17 de marzo de 2026.

Documentos terminados en 7, a partir del día 18 de marzo de 2026.

Documentos terminados en 8, a partir del día 19 de marzo de 2026.

Documentos terminados en 9, a partir del día 20 de marzo de 2026.

anses, auh.webp

ANSES: cuánto cobrará AUH en marzo

Los números anunciados oficialmente por ANSES indican que el aumento para jubilados, pensionados y asignaciones sociales en marzo es de 2.88%. Este monto impacta en los haberes de este grupo de beneficiarios, pero no en bonos como el de la Tarjeta Alimentar en el caso de AUH.

Gracias a este aumento, lo que cobrarán los beneficiarios de AUH, entre aumento y Tarjeta Alimentar, durante el mes de marzo será:

Cobro neto (80%): $106.251,20 por hijo.

Retención (20%): $26.562,80

Por la Tarjeta Alimentar se suman montos entre: