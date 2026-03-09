ANSES inicia este martes los pagos únicos que van desde $77.000 hasta los $462.000

AUH-Asignación universal por hijo Las Asignaciones de Pago Único (APU) son beneficios económicos otorgados por la ANSES en un pago único y no mensual, para acompañar a las familias en momentos de cambio familiar relevantes como el nacimiento, adopción o matrimonio

Además, esta ayuda económica recibirá un nuevo porcentaje de aumento tras conocerse la inflación de enero. El incremento para los tres refuerzos únicos que entrega la ANSES todos los meses a un grupo particular de beneficiarios será en marzo del 2,88%.

ANSES: montos y calendario de pagos de las Asignaciones de Pago Único

Con el aumento del 2,88%, según detalla ANSES, el monto final a cobrar en marzo por las Asignaciones de Pago Único es el siguiente:

Asignación por Nacimiento: $77.414

Asignación por Matrimonio: $115.913

Asignación por Adopción: $462.845

ANSES explica que para cobrar este bono único el ingreso familiar al momento de solicitarlo no pueden superar los $5.445.190 en conjunto y, en forma individual, los ingresos de los miembros de la pareja no puede superar el $2.722.595.

ANSES Asignaciones de Pago Único Para acceder a una de las Asignaciones de Pago Único de ANSES, se deben cumplir ciertos requisitos, como no superar un límite de ingresos del grupo familiar y realizar la solicitud dentro de los dos años posteriores al evento.

El Estado paga un monto (por única vez) a las personas que registren un matrimonio, un nacimiento o la adopción de un niño que cumplan ciertos requisitos y dentro del límite de ingresos individuales y familiares.

Calendario de pagos de marzo para las Asignaciones de Pago Único:

Todas las terminaciones de DNI (Primera Quincena): a partir del día 10 de marzo al 10 de abril de 2026

Todas las terminaciones de DNI (Segunda Quincena): a partir del día 20 de marzo al 10 de abril de 2026

ANSES: requisitos para cobrar las Asignaciones de Pago Único

Asignación Familiar por Nacimiento y Adopción:

Les corresponde a:

Trabajadores en relación de dependencia

Personas que se encuentren cobrando por una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART)

Trabajadores por temporada

Trabajadores rurales

Personas que cobren la Prestación por Desempleo

Personas que cobren la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra

Personas que cobren o hayan cobrado la Asignación Universal por Hijo, Hijo con Discapacidad o Asignación por Embarazo

Los requisitos son:

En el caso de nacimiento, el niño debe tener entre 2 meses y 2 años.

En el caso de adopción, el trámite debe realizarse dentro de los 2 meses y 2 años de dictada la sentencia.

En el caso de Asignación Universal por Hijo, por Hijo con Discapacidad o Asignación por Embarazo, haber tenido derecho al cobro a alguna de esas asignaciones durante el mes del nacimiento o adopción.

Los ingresos individuales y del grupo familiar no deben superar los topes máximos vigentes al momento del nacimiento o fecha de la sentencia de adopción.

Documentación:

DNI de las madres y/o padres.

DNI del hijo.

Partida de nacimiento del hijo.

Sentencia de adopción.

Asignación Familiar por Matrimonio

Les corresponde a:

Trabajadores registrados (SUAF).

Titulares de la Prestación por Desempleo.

Titulares de la prestación de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo.

Trabajadores de temporada.

Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Los requisitos son:

El matrimonio tiene que estar acreditado en la base de datos de ANSES.

Estar dentro de los 2 meses y 2 años de ocurrido el evento.

Los ingresos individuales y del grupo familiar no deben superarlos topes máximos vigentes al momento del evento.

En el caso de trabajadores en relación de dependencia, deben contar con una antigüedad mínima y continuada de 6 meses en su empleo al momento del matrimonio.

Documentación: