ANSES confirmó el aumento real: cuánto cobra AUH en marzo

En marzo, según dio a conocer la ANSES, el cobro de la AUH queda organizado de la siguiente manera:

Documentos terminados en 0, a partir del día 09 de marzo de 2026.

Documentos terminados en 1, a partir del día 10 de marzo de 2026.

Documentos terminados en 2, a partir del día 11 de marzo de 2026.

Documentos terminados en 3, a partir del día 12 de marzo de 2026.

Documentos terminados en 4, a partir del día 13 de marzo de 2026.

Documentos terminados en 5, a partir del día 16 de marzo de 2026.

Documentos terminados en 6, a partir del día 17 de marzo de 2026.

Documentos terminados en 7, a partir del día 18 de marzo de 2026.

Documentos terminados en 8, a partir del día 19 de marzo de 2026.

Documentos terminados en 9, a partir del día 20 de marzo de 2026.

Cuánto cobrará AUH en marzo: esto dijo ANSES

Como se especulaba a partir de la oficialización del porcentaje de inflación de enero, el aumento de ANSES es cercano al 2.9%, pero se conoció el número real que impactará como incremento durante el mes de marzo para todas las prestaciones.

Los números oficiales, según el anuncio de ANSES, indican que el aumento real es de marzo para AUH será del 2.88%. Este monto impacta en los haberes de este grupo de beneficiarios, pero no en bonos como el de la Tarjeta Alimentar.

Hay que recordar que AUH solo cobra el 80% del monto anunciado por ANSES, y esto se debe a que el porcentaje restante conforma la Libreta AUH, el bono anual exclusivo para este grupo de beneficiarios.

Gracias a este aumento, lo que cobrarán los beneficiarios de AUH, entre aumento y Tarjeta Alimentar, durante el mes de marzo será:

Cobro neto (80%): $106.251,20 por hijo.

Retención (20%): $26.562,80

Por la Tarjeta Alimentar se suman montos entre: