ANSES: quiénes cobran esta semana del 2 al 6 de marzo

Por otro lado, y hasta el 12 de marzo, van a recibir su ayuda los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas y Asignaciones de pago único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento).

ANSES-calendario-de-pagos-quienes-cobran-1 El lunes 9 de marzo iniciarán los principales pagos del calendario con los depósitos a jubilados del la mínima, pensionados y diferentes asignaciones.

Calendario de pagos de ANSES para esta semana

ANSES siempre recuerda que si bien los titulares no tienen que solicitar turno previo para cobrar los beneficios, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en las fechas que corresponden según la terminación del DNI.

De marzo:

Fechas de pago del programa Desempleo Plan 2 (mes a cobrar febrero):

Todas las terminaciones de DNI: a partir del día 5 al 12 de marzo de 2026

De febrero:

Fechas de pago de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Todos los documentos Primera Quincena: a partir del día 10 de febrero al 12 de marzo de 2026

Todos los documentos Segunda Quincena: a partir del día 24 de febrero al 12 de marzo de 2026

Fechas de pago de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas