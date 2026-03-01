ANSES: quiénes cobran esta semana del 2 al 6 de marzo

ANSES comenzará esta semana con los primeros depósitos del calendario de pagos de marzo de 2026. Los que van a recibir su ayuda son los beneficiarios del programa Desempleo Plan 2 para todas las terminaciones de DNI y el mes a cobrar es el de febrero. ¿Quiénes cobran del lunes 2 al viernes 6?
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) también le seguirá abonando a los beneficiarios de las Asignaciones de pago único y Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, que corresponden al calendario de febrero.
Quiénes cobran esta semana del 2 al 6 de marzo según ANSES
Según el calendario de pagos de marzo de 2026, publicado en la página de ANSES, los que cobran esta semana son los titulares de la ayuda económica Desempleo Plan 2. Este grupo de desocupados cobran lo correspondiente a febrero y es para todas las terminaciones de DNI (Documento Nacional de Identidad).
Por otro lado, y hasta el 12 de marzo, van a recibir su ayuda los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas y Asignaciones de pago único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento).
Calendario de pagos de ANSES para esta semana
ANSES siempre recuerda que si bien los titulares no tienen que solicitar turno previo para cobrar los beneficios, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en las fechas que corresponden según la terminación del DNI.
De marzo:
Fechas de pago del programa Desempleo Plan 2 (mes a cobrar febrero):
- Todas las terminaciones de DNI: a partir del día 5 al 12 de marzo de 2026
De febrero:
Fechas de pago de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento
- Todos los documentos Primera Quincena: a partir del día 10 de febrero al 12 de marzo de 2026
- Todos los documentos Segunda Quincena: a partir del día 24 de febrero al 12 de marzo de 2026
Fechas de pago de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las terminaciones de DNI: a partir del día 9 de febrero al 12 de marzo de 2026