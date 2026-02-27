ANSES: esto van a cobrar en marzo, con aumento, las pensiones no contributivas

Cada uno de los beneficiarios de las pensiones no contributivas ya saben cuánto van a recibir en marzo de 2026 de parte de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) luego de confirmarse un nuevo aumento por inflación.
ANSES aplicará en el tercer mes del año un aumento del 2,88%, el cual se se basa en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero, siguiendo la fórmula de movilidad vigente (Decreto 274/24). El incremento es también para todas las jubilaciones, pensiones y asignaciones.
Además, los titulares de la Pensión No Contributiva (PNC) van a recibir el bono de $70.000, que solamente es para un grupo particular de pensionados.
Los pensionados van a cobrar los haberes y el bono el mismo día, según el habitual calendario de pago de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
ANSES: esto van a cobrar en marzo las las distintas pensiones no contributivas
Los haberes de los beneficiarios de las pensiones no contributivas van a recibir en marzo un aumento del 2,88%. A ese monto hay que sumarle el bono de 70 mil pesos.
Estos pensionados van a recibir el siguiente monto final con aumento y refuerzo extra:
- Pensiones no contributivas por Invalidez y Vejez: $260.705,03 + bono de $70.000 = $330.705,03
- Pensiones no contributivas para Madres de 7 Hijos o más: $369.600,88 + $70.000 = $439.600,88
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $295.680,70 + bono de $70.000 = $365.680,70
En tanto que la jubilación mínima de ANSES pasa a $369.600,88 y, con el bono, el total a cobrar en marzo será de $439.600,88. Por el lado de la jubilación máxima, el haber aumenta a un aproximado de $2.487.063,95.
ANSES: calendario de pagos de marzo 2026
ANSES: fechas de pago de Pensiones No Contributivas (PCN) para marzo 2026
- DNI terminados en 0 y 1 a partir del lunes 9 de marzo
- DNI terminados en 2 y 3 a partir del martes 10 de marzo
- DNI terminados en 4 y 5 a partir del miércoles 11 de marzo
- DNI terminados en 6 y 7 a partir del jueves 12 de marzo
- DNI terminados en 8 y 9 a partir del viernes 13 de marzo
Asimismo, el lunes 9 de marzo también se abonarán las asignaciones familiares del SUAF a los titulares de Pensiones No Contributivas por discapacidad.