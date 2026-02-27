ANSES: esto van a cobrar en marzo, con aumento, las pensiones no contributivas

Los pensionados van a cobrar los haberes y el bono el mismo día, según el habitual calendario de pago de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

ANSES-quienes-cobran-esta-semana Los titulares de la Pensión No Contributiva (PNC) van a recibir el bono de $70.000.

ANSES: esto van a cobrar en marzo las las distintas pensiones no contributivas

Los haberes de los beneficiarios de las pensiones no contributivas van a recibir en marzo un aumento del 2,88%. A ese monto hay que sumarle el bono de 70 mil pesos.

Estos pensionados van a recibir el siguiente monto final con aumento y refuerzo extra:

Pensiones no contributivas por Invalidez y Vejez : $260.705,03 + bono de $70.000 = $330.705,03

: $260.705,03 + bono de $70.000 = $330.705,03 Pensiones no contributivas para Madres de 7 Hijos o más : $369.600,88 + $70.000 = $439.600,88

: $369.600,88 + $70.000 = $439.600,88 Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $295.680,70 + bono de $70.000 = $365.680,70

anses, auh (3) Los aumentos de ANSES siguen la fórmula de movilidad vigente (Decreto 274/24) y los incrementos también son para todas las jubilaciones, pensiones y asignaciones.

En tanto que la jubilación mínima de ANSES pasa a $369.600,88 y, con el bono, el total a cobrar en marzo será de $439.600,88. Por el lado de la jubilación máxima, el haber aumenta a un aproximado de $2.487.063,95.

ANSES: calendario de pagos de marzo 2026

ANSES: fechas de pago de Pensiones No Contributivas (PCN) para marzo 2026

DNI terminados en 0 y 1 a partir del lunes 9 de marzo

DNI terminados en 2 y 3 a partir del martes 10 de marzo

DNI terminados en 4 y 5 a partir del miércoles 11 de marzo

DNI terminados en 6 y 7 a partir del jueves 12 de marzo

DNI terminados en 8 y 9 a partir del viernes 13 de marzo

Asimismo, el lunes 9 de marzo también se abonarán las asignaciones familiares del SUAF a los titulares de Pensiones No Contributivas por discapacidad.