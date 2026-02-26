ANSES: cuáles son los sectores con menores ingresos que van a recibir el auxilio económico en marzo

ANSES-quienes-cobran-esta-semana

ANSES: estos jubilados y pensionados que van a recibir el bono en marzo

El bono de $70.000 es importante para que los jubilados y pensionados de la mínima puedan mantener el poder adquisitivo de las prestaciones previsionales. Aunque su capacidad de compra ha disminuido significativamente en estos beneficiarios.

Además, este grupo de adultos mayores tendrán en marzo un aumento del 2,88% (porcentaje tomado de la inflación de enero), las jubilaciones mínimas pasarán a ser de $369.600,88. Al sumarse el bono, el haber inicial para el tercer mes del año se fija en $439.600,88.

Las categorías que van a recibir el bono de $70.000 de ANSES son:

Jubilados y pensionados del SIPA que perciben el haber mínimo.

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez, vejez o madres de 7 hijos.

anses (12)

Los adultos mayores que cobran más de $369.600,88, pero menos que $439.600,88 reciben un proporcional hasta llegar a este último monto. Y, aquellos jubilados que superan el haber mínimo no les corresponde la ayuda económica.

ANSES: calendario de pagos de marzo 2026

ANSES: fechas de pago de jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo en marzo 2026

Documentos terminados en 0: a partir del lunes 9 de marzo de 2026

Documentos terminados en 1: a partir del martes 10 de marzo de 2026

Documentos terminados en 2: a partir del miércoles 11 de marzo de 2026

Documentos terminados en 3: a partir del jueves 12 de marzo de 2026

Documentos terminados en 4: a partir del viernes 13 de marzo de 2026

Documentos terminados en 5: a partir del lunes 16 de marzo de 2026

Documentos terminados en 6: a partir del martes 17 de marzo de 2026

Documentos terminados en 7: a partir del miércoles 18 de marzo de 2026

Documentos terminados en 8: a partir del jueves 19 de marzo de 2026

Documentos terminados en 9: a partir del viernes 20 de marzo de 2026

ANSES: fechas de pago de jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo en marzo 2026

Documentos terminados en 0 y 1: a partir del lunes 23 de marzo de 2026

Documentos terminados en 2 y 3: a partir del miércoles 25 de marzo de 2026

Documentos terminados en 4 y 5: a partir del jueves 26 de marzo de 2026

Documentos terminados en 6 y 7: a partir del viernes 27 de marzo de 2026

Documentos terminados en 8 y 9: a partir del lunes 30 de marzo de 2026

ANSES: fechas de pago de Pensiones No Contributivas (PCN) en marzo 2026