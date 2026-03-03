Por decisión de Milei, ANSES volvió a cambiar las fechas de pagos de los jubilados

La Resolución 349/2025 de ANSES, publicada a finales del 2025, oficializa el calendario de pagos para todo el año 2026. En el mismo se observa que el lunes 23 de marzo se les depositaba a los beneficiarios de la máxima con documentos terminados en 0 y 1.

Sin embargo, por decisión del gobierno de Milei, el lunes 23 no habrá pagos y los que debían cobrar esa jornada se les adelanta para el viernes 20, coincidiendo con los los últimos jubilados y pensionados que cobran la mínima.

ANSES, JUBILADOS (2) El calendario de feriados del gobierno nacional indica que el lunes 23 de marzo es una jornada no laborable con fines turísticos y el martes 24, feriado por el "Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia".

De esta manera, a un cierto grupo de jubilados y pensionados que superan la mínima se les adelantará o correrá un día o dos el cobro de sus haberes. Es importante recordar que los depósitos se realizan de acuerdo a la terminación de DNI (Documento Nacional de Identidad) de cada beneficiario.

Calendario de pagos de jubilados y pensionados en marzo de 2026

ANSES: fechas de pago de jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo en marzo 2026

Documentos terminados en 0: a partir del lunes 9 de marzo de 2026

Documentos terminados en 1: a partir del martes 10 de marzo de 2026

Documentos terminados en 2: a partir del miércoles 11 de marzo de 2026

Documentos terminados en 3: a partir del jueves 12 de marzo de 2026

Documentos terminados en 4: a partir del viernes 13 de marzo de 2026

Documentos terminados en 5: a partir del lunes 16 de marzo de 2026

Documentos terminados en 6: a partir del martes 17 de marzo de 2026

Documentos terminados en 7: a partir del miércoles 18 de marzo de 2026

Documentos terminados en 8: a partir del jueves 19 de marzo de 2026

Documentos terminados en 9: a partir del viernes 20 de marzo de 2026

ANSES: fechas de pago de jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo en marzo 2026

Documentos terminados en 0 y 1: a partir del viernes 20 de marzo de 2026

Documentos terminados en 2 y 3: a partir del miércoles 25 de marzo de 2026

Documentos terminados en 4 y 5: a partir del jueves 26 de marzo de 2026

Documentos terminados en 6 y 7: a partir del viernes 27 de marzo de 2026

Documentos terminados en 8 y 9: a partir del lunes 30 de marzo de 2026

ANSES: fechas de pago de Pensiones No Contributivas (PCN) para marzo 2026

DNI terminados en 0 y 1 a partir del lunes 9 de marzo

DNI terminados en 2 y 3 a partir del martes 10 de marzo

DNI terminados en 4 y 5 a partir del miércoles 11 de marzo

DNI terminados en 6 y 7 a partir del jueves 12 de marzo

DNI terminados en 8 y 9 a partir del viernes 13 de marzo

ANSES confirmó el porcentaje de aumento real para marzo

Desde ANSES señalaron que la diferencia en el aumento que otorgará el organismo social con la inflación dada a conocer por el INDEC, nace debido a que la Administración Nacional de la Seguridad Social toma dos decimales, mientras que el organismo estadístico redondea.

Esto lleva a que la inflación en enero haya quedado registrada en 2,9%, mientras que el aumento que ANSES dará a jubilados y al resto de los beneficiarios será de un 2,88%.

Aumento para jubilados y pensionados en marzo