ANSES confirmó el aumento para uno de sus complementos: quiénes cobran $50.094 en marzo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un nuevo aumento para uno de los complementos que le abona a un grupo particular de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a Asignación Universal por Embarazo (AUE).
El monto de este complemento asciende a $50.094 en marzo de 2026 tras obtener un incremento del 2,88%, mediante la vigente fórmula de movilidad (Decreto 274/24).
Los aumentos de ANSES, que son mensuales, se aplican a todas las jubilaciones, pensiones y asignaciones. Toman como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás -en este caso enero- que publica el INDEC.
ANSES confirmó suba del Complemento Leche a $50.094
El Complemento Leche o Plan 1000 días de ANSES es un subsidio alimentario para beneficiarios de la AUH y AUE, que asegura la provisión de leche y otros alimentos para niños hasta 3 años.
Se paga automáticamente en la misma cuenta de la asignación (AUH o AUE según corresponda), sin trámites, y con montos actualizados por inflación, con el reciente aumento esta ayuda se va a $50.094 en marzo de 2026.
Los titulares de la AUH (Asignación Universal por Hijo), pueden consultar sus cobros del "Programa Leche - Plan 1000 días" a través de la app mi ANSES o en mi ANSES con el CUIL y Clave de la Seguridad Social, ingresando en la opción Hijos>Mis Asignaciones.
ANSES: calendario de pago de marzo 2026 del Complemento Leche
Calendario de pago de AUH:
- Documentos terminados en 0: a partir del día 09 de marzo de 2026
- Documentos terminados en 1: a partir del día 10 de marzo de 2026
- Documentos terminados en 2: a partir del día 11 de marzo de 2026
- Documentos terminados en 3: a partir del día 12 de marzo de 2026
- Documentos terminados en 4: a partir del día 13 de marzo de 2026
- Documentos terminados en 5: a partir del día 16 de marzo de 2026
- Documentos terminados en 6: a partir del día 17 de marzo de 2026
- Documentos terminados en 7: a partir del día 18 de marzo de 2026
- Documentos terminados en 8: a partir del día 19 de marzo de 2026
- Documentos terminados en 9: a partir del día 20 de marzo de 2026
Calendario de pago de AUE:
- Documentos terminados en 0: a partir del día 10 de marzo de 2026
- Documentos terminados en 1: a partir del día 11 de marzo de 2026
- Documentos terminados en 2: a partir del día 12 de marzo de 2026
- Documentos terminados en 3: a partir del día 13 de marzo de 2026
- Documentos terminados en 4: a partir del día 16 de marzo de 2026
- Documentos terminados en 5: a partir del día 17 de marzo de 2026
- Documentos terminados en 6: a partir del día 18 de marzo de 2026
- Documentos terminados en 7: a partir del día 19 de marzo de 2026
- Documentos terminados en 8: a partir del día 20 de marzo de 2026
- Documentos terminados en 9: a partir del día 25 de marzo de 2026
Compatibilidad con la Tarjeta Alimentar
El Complemento Leche es compatible con la Tarjeta Alimentar, un subsidio adicional otorgado por el Ministerio de Capital Humano y pagado por ANSES.
Ambos beneficios se otorgan automáticamente a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE) sin necesidad de trámite.
Los valores vigentes de la Tarjeta Alimentar siguen siendo:
- $52.250 por un hijo
- $81.936 por dos
- $108.062 por tres o más