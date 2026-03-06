ANSES confirmó el aumento para uno de sus complementos: quiénes cobran $50.094 en marzo

ANSES Embarazo (1).jpg

ANSES confirmó suba del Complemento Leche a $50.094

El Complemento Leche o Plan 1000 días de ANSES es un subsidio alimentario para beneficiarios de la AUH y AUE, que asegura la provisión de leche y otros alimentos para niños hasta 3 años.

Se paga automáticamente en la misma cuenta de la asignación (AUH o AUE según corresponda), sin trámites, y con montos actualizados por inflación, con el reciente aumento esta ayuda se va a $50.094 en marzo de 2026.

ANSES-Complemento-Leche-febrero-2026

Los titulares de la AUH (Asignación Universal por Hijo), pueden consultar sus cobros del "Programa Leche - Plan 1000 días" a través de la app mi ANSES o en mi ANSES con el CUIL y Clave de la Seguridad Social, ingresando en la opción Hijos>Mis Asignaciones.

ANSES: calendario de pago de marzo 2026 del Complemento Leche

Calendario de pago de AUH:

Documentos terminados en 0: a partir del día 09 de marzo de 2026

Documentos terminados en 1: a partir del día 10 de marzo de 2026

Documentos terminados en 2: a partir del día 11 de marzo de 2026

Documentos terminados en 3: a partir del día 12 de marzo de 2026

Documentos terminados en 4: a partir del día 13 de marzo de 2026

Documentos terminados en 5: a partir del día 16 de marzo de 2026

Documentos terminados en 6: a partir del día 17 de marzo de 2026

Documentos terminados en 7: a partir del día 18 de marzo de 2026

Documentos terminados en 8: a partir del día 19 de marzo de 2026

Documentos terminados en 9: a partir del día 20 de marzo de 2026

Calendario de pago de AUE:

Documentos terminados en 0: a partir del día 10 de marzo de 2026

Documentos terminados en 1: a partir del día 11 de marzo de 2026

Documentos terminados en 2: a partir del día 12 de marzo de 2026

Documentos terminados en 3: a partir del día 13 de marzo de 2026

Documentos terminados en 4: a partir del día 16 de marzo de 2026

Documentos terminados en 5: a partir del día 17 de marzo de 2026

Documentos terminados en 6: a partir del día 18 de marzo de 2026

Documentos terminados en 7: a partir del día 19 de marzo de 2026

Documentos terminados en 8: a partir del día 20 de marzo de 2026

Documentos terminados en 9: a partir del día 25 de marzo de 2026

Compatibilidad con la Tarjeta Alimentar

El Complemento Leche es compatible con la Tarjeta Alimentar, un subsidio adicional otorgado por el Ministerio de Capital Humano y pagado por ANSES.

Ambos beneficios se otorgan automáticamente a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE) sin necesidad de trámite.

Los valores vigentes de la Tarjeta Alimentar siguen siendo: