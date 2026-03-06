Hasta cuándo puedo solicitar la Libreta AUH de ANSES

De acuerdo a lo compartido por ANSES en su página oficial, la Libreta AUH se completa con los siguientes pasos:

Ingresar a Mi ANSES , con CUIL y Clave de la Seguridad Social

, con CUIL y Clave de la Seguridad Social Buscar en el menú la sección Hijas e hijos y dentro de las opciones elegir Libreta AUH . Ahí se podrá consultar la información que falta cargar del hijo, hijo o persona a cargo por la que se recibe la Asignación

y dentro de las opciones elegir . Ahí se podrá consultar la información que falta cargar del hijo, hijo o persona a cargo por la que se recibe la Asignación En caso de no tener completos los requisitos, elegir la opción " GENERAR LIBRETA " para descargar el formulario de la Libreta ( PS 1.47 )

" para descargar el formulario de la Libreta ( ) Imprimirlo o retirarlo en la oficina de ANSES más cercana al domicilio

Imprimirlo o retirarlo en la oficina de ANSES más cercana al domicilio Llevarlo al centro de salud y a la escuela para que sea cumplimentado y firmado

Llevarlo al centro de salud y a la escuela para que sea cumplimentado y firmado Presentarlo completo junto al DNI del titular y grupo familiar en una oficina de ANSES

ANSES-calendario-de-pagos-quienes-cobran-1

Para realizar la inscripción de la Libreta AUH, ANSES pide que el beneficiario presente la siguiente documentación:

Formulario Libreta AUH

DNI del titular

DNI del niño.

Certificado de nacimiento del niño

Formulario completo: Debe ser completado con los datos de salud y educación del menor por los centros de salud y la escuela

ANSES cuál es la fecha límite de inscripción para la Libreta AUH: cuánto paga

Si bien ANSES había comunicado que la fecha límite para poder solicitar la Libreta AUH era el 31 de diciembre, durante el último mes del año avisó un importante cambio: modificó la fecha final para inscribirse.

ANSES comunicó que la Libreta AUH pasaba a tener como fecha límite el 31 de marzo del 2026. No modificó ningúna de las otras condiciones.

ANSES-calendario-de-pagos

Todo el monto que retiene ANSES de las mensualidades de AUH, y que conforma la Libreta AUH, se entrega en un solo pago una vez que se aprueba la inscripción, aunque el valor siempre corresponde al año anterior, es decir, que en esta ocasión se paga lo del 2024.

ANSES tarda cerca de 60 días en acreditar el pago de la Libreta AUH, y los montos a pagar serán los siguientes: