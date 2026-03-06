Hasta cuándo puedo solicitar la Libreta AUH de ANSES

El mes de marzo es muy importante para ANSES, especialmente para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, ya que es el último mes para poder inscribirse a la Libreta AUH. El bono retiene todo el dinero retenido durante los últimos 12 meses, pero lo otorga a aquellos que cumplan con los requisitos obligatorios que se exije.
El próximo 31 de marzo es la fecha límite que ANSES puso para que los titulares de la asignación social, y para cobrar la Libreta AUH, debe presentar algunos documentos de forma online. Como mínimo, por el bono, cobrarán casi 190 mil pesos por hijo, aunque puede estirarse a 610 mil pesos si es un niño con discapacidad.
ANSES: cómo recibir la Libreta AUH
La Libreta AUH es un bono que dispone ANSES de manera exclusiva para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, que requiere de una inscripción previa y que se compone del 20% retenido durante los 12 meses del año. El refuerzo es anual y se acredita 60 días después de haber sido aceptado por el ente.
De acuerdo a lo compartido por ANSES en su página oficial, la Libreta AUH se completa con los siguientes pasos:
- Ingresar a Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social
- Buscar en el menú la sección Hijas e hijos y dentro de las opciones elegir Libreta AUH. Ahí se podrá consultar la información que falta cargar del hijo, hijo o persona a cargo por la que se recibe la Asignación
- En caso de no tener completos los requisitos, elegir la opción "GENERAR LIBRETA" para descargar el formulario de la Libreta (PS 1.47)
- Imprimirlo o retirarlo en la oficina de ANSES más cercana al domicilio
- Llevarlo al centro de salud y a la escuela para que sea cumplimentado y firmado
- Presentarlo completo junto al DNI del titular y grupo familiar en una oficina de ANSES
Para realizar la inscripción de la Libreta AUH, ANSES pide que el beneficiario presente la siguiente documentación:
- Formulario Libreta AUH
- DNI del titular
- DNI del niño.
- Certificado de nacimiento del niño
- Formulario completo: Debe ser completado con los datos de salud y educación del menor por los centros de salud y la escuela
ANSES cuál es la fecha límite de inscripción para la Libreta AUH: cuánto paga
Si bien ANSES había comunicado que la fecha límite para poder solicitar la Libreta AUH era el 31 de diciembre, durante el último mes del año avisó un importante cambio: modificó la fecha final para inscribirse.
ANSES comunicó que la Libreta AUH pasaba a tener como fecha límite el 31 de marzo del 2026. No modificó ningúna de las otras condiciones.
Todo el monto que retiene ANSES de las mensualidades de AUH, y que conforma la Libreta AUH, se entrega en un solo pago una vez que se aprueba la inscripción, aunque el valor siempre corresponde al año anterior, es decir, que en esta ocasión se paga lo del 2024.
ANSES tarda cerca de 60 días en acreditar el pago de la Libreta AUH, y los montos a pagar serán los siguientes:
- $188.069,40 por menor y $612.401,00 por hijo con discapacidad.