Cuándo cobro la pensión de ANSES en marzo 2026

El pago para los pensionados de ANSES se realiza en diferentes fechas de acuerdo con la terminación del DNI y en marzo recibieron un nuevo aumento por movilidad

La fórmula de movilidad de ANSES habilita un aumento del 2,88% en las jubilaciones y pensiones desde marzo de 2026.

La fórmula de movilidad de ANSES habilita un aumento del 2,88% en las jubilaciones y pensiones desde marzo de 2026.

En marzo se aplicó una nueva actualización de haberes tanto para los jubilados, pensionados y titulares de asignaciones, el aumento dispuesto por la fórmula de movilidad vigente es de 2,88% y ya comenzó a regir. Además, ANSES ya activó el calendario de pagos y este lunes 9 comenzaron a cobrar los primeros beneficiarios.

Desde la entrada en vigencia de la nueva fórmula de movilidad (Decreto 274/24) los aumentos para las jubilaciones, pensiones y asignaciones son mensuales y toman como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás -en este caso el de enero-.

Por otro lado, se confirmó la continuidad del bono extraordinario para los sectores de menores ingresos.

Desde la entrada en vigencia de la nueva fórmula de movilidad (Decreto 274/24) los aumentos para las jubilaciones, pensiones y asignaciones son mensuales y toman como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.

Cuánto cobran los pensionados de ANSES en marzo

De esta manera, los jubilados y pensionados de la mínima cobran en marzo $369.600,88, indicó ANSES. A eso se le suma el bono de 70 mil pesos que entrega de manera extraordinaria el gobierno nacional de Milei, cobrando un monto final de $439.600,88.

Mientras que las jubilaciones y pensiones que no superen los $439.600,88 recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese monto.

En marzo, las jubilaciones, pensiones y asignaciones reciben un aumento de 2,88%. De esta manera, quienes cobran la jubilación mínima, junto con el bono de 70 mil pesos, recibirán $439.600,88.

Las prestaciones previsionales, con el bono de $70.000 incluido, quedan así:

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $365.680,70.
  • Pensión No Contributiva por Invalidez y Pensión por Vejez: $328.720,62.
  • Pensión Madre de 7 hijos: $439.600,88.
  • El haber máximo de los jubilados y pensionados que superan la mínima se fijó en $2.487.063,95.

Cuándo cobro la pensión de ANSES: el calendario de marzo 2026

Según el calendario de pagos de marzo 2026, publicado en la página de ANSES, los que cobran esta semana son los jubilados y pensionados de la mínima.

Fechas de pago de Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

  • Documentos terminados en 0: a partir del lunes 09 de marzo de 2026
  • Documentos terminados en 1: a partir del martes 10 de marzo de 2026
  • Documentos terminados en 2: a partir del miércoles 11 de marzo de 2026
  • Documentos terminados en 3: a partir del jueves 12 de marzo de 2026
  • Documentos terminados en 4: a partir del viernes 13 de marzo de 2026
  • Documentos terminados en 5: a partir del lunes 16 de marzo de 2026
  • Documentos terminados en 6: a partir del martes 17 de marzo de 2026
  • Documentos terminados en 7: a partir del miércoles 18 de marzo de 2026
  • Documentos terminados en 8: a partir del jueves 19 de marzo de 2026
  • Documentos terminados en 9: a partir del viernes 20 de marzo de 2026

Fechas de pago de Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

  • Documentos terminados en 0 y 1: a partir del viernes 20 de marzo de 2026
  • Documentos terminados en 2 y 3: a partir del miércoles 25 de marzo de 2026
  • Documentos terminados en 4 y 5: a partir del jueves 26 de marzo de 2026
  • Documentos terminados en 6 y 7: a partir del viernes 27 de marzo de 2026
  • Documentos terminados en 8 y 9: a partir del lunes 30 de marzo de 2026

Fechas de pago de Pensiones No Contributivas

  • Documentos terminados en 0 y 1: a partir del lunes 09 de marzo de 2026
  • Documentos terminados en 2 y 3: a partir del martes 10 de marzo de 2026
  • Documentos terminados en 4 y 5: a partir del miércoles 11 de marzo de 2026
  • Documentos terminados en 6 y 7: a partir del jueves 12 de marzo de 2026
  • Documentos terminados en 8 y 9: a partir del viernes 13 de marzo de 2026

