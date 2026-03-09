Las familias que quieran recibir el pago de la Ayuda Escolar Anual deben cumplir con ciertos requisitos establecidos por ANSES. Por otro lado, el gobierno nacional de Javier Milei confirmó que el monto mínimo del beneficio es de $85.000 por cada hijo escolarizado.
Para recibir la Ayuda Escolar Anual hay que cumplir estos requisitos
Las familias que deseen recibir la Ayuda Escolar Anual deben cumplir con ciertos requisitos establecidos por ANSES. De cuánto es el monto en 2026
La Ayuda Escolar está destinada a cada niño o niña que se encuentren dentro de los 45 días a 17 años, inclusive, y que asistan en los niveles jardín, preescolar, primaria y secundaria. La misma no corresponde por nivel terciario ni universitario y lo cobra uno solo de los padres, una vez por año.
En el caso de hijos con discapacidad, no hay límite de edad, siempre que cuenten con Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente y acrediten asistencia a establecimientos educativos o espacios de formación y rehabilitación.
Requisitos para cobrar la Ayuda Escolar 2026
La Ayuda Escolar Anual es un apoyo económico que reciben una vez al año las personas que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) en edad escolar: desde los 45 días hasta los 17 años inclusive y sin límite de edad para hijo con discapacidad. ANSES se lo abona a uno de los progenitores.
Requisitos del hijo:
- A partir de los 45 días y hasta el mes que cumpla 18 años.
- Asistir a establecimientos educativos incorporados a la enseñanza oficial (nivel inicial, primario y secundario).
Requisitos del hijo con discapacidad:
- Sin límite de edad.
- Asistir a establecimientos (públicos o privados) de enseñanza oficial o especial o recibir apoyo de maestros particulares, o concurrir a talleres protegidos o de formación laboral, o recibir rehabilitación.
La Administración Nacional de la Seguridad Social recuerda siempre que la presentación del certificado escolar debe realizarse todos los años.
El tiempo límite es hasta el 31 de diciembre de cada año para generar y cargar el formulario completo a través de mi ANSES. Para más información ingresá a las preguntas frecuentes de Ayuda Escolar.
Montos de la Ayuda Escolar para AUH y SUAF
La Resolución 55/2026 de ANSES estableció los valores del SUAF por región ya que se paga un plus a la Ayuda Escolar por zona desfavorable a empleados en relación de dependencia que habitan en determinadas regiones del país.
Mientras que todos los beneficiarios de la AUH recibirán $85.000 independientemente de dónde vivan.
Y para SUAF, los importes de la Ayuda Escolar según zona son los siguientes:
- Valor general: $85.000 (55.672 de base y $29.328 de refuerzo).
- Zona 1: $85.000 (74.257 de base y $10.743 de refuerzo).
- Zona 2: $92.877.
- Zona 3: $110.967.
- Zona 4: $110.967.