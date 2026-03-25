Adorni volvió a sus conferencias de prensa: "No voy a permitir que me den clases de ética"

Manuel Adorni conferencia de prensa discusión Más enfático que de costumbre, Adorni se defendió de las acusaciones en su contra.

"Quédense tranquilos", dijo Adorni

"Todo lo que tiene que ser declarado -siguió Adorni en otro punto de su conferencia- está declarado. Quédense tranquilos" (...). En todo caso lo que no está declarado es porque la declaración jurada no está vencida; no se tuvo que declarar".

Para el jefe de Gabinete, las críticas responden a "una operación que se armó para atacar al gobierno". "Yo soy uno más en esta filita de ataques que estamos recibiendo. Mi viaje a Punta del Este fue personal, es un tema de mi vida privada y todos ustedes (en referencia a los periodistas) tuvieron el tupé de publicar el video en el que aparezco junto a mis hijos", criticó.

Por lo demás, subrayó que "no quiere interferir con la Justicia" y cruzó sarcasmos con varios periodistas durante la ronda de preguntas. En cuanto a la posibilidad de que renuncie, enfatizó: "Todos los que nos hemos sumado al gobierno desde el 10 de diciembre del 2023 hemos puesto la renuncia a disposición del Presidente (...) Cuando él no nos requiera más, nosotros nos vamos a nuestras casas, y así debe ser".

En cuanto a su cuestionado viaje a Punta del Este -se lo acusa de haber aceptado la "invitación" por parte de una productora que trabaja para la Televisión Pública-, Adorni adujo que "en este caso no se puede hablar de dádivas, porque yo a ese viaje lo pagué".

En la misma línea, sostuvo que los funcionarios del oficialismo “no son lo mismo que los que estuvieron antes y la gente lo sabe” y aseguró que no va a permitir que le den “clases de ética” aquellos que “viven del Estado desde que nacieron” o “los que se robaron un PBI”.