Manuel Adorni reaparece con una conferencia de prensa tras el escándalo por el viaje a Nueva York

Manuel Adorni y su esposa

Hay que recordar en este contexto la frase que lo terminó de enterrar al justificar que su pareja lo acompañaba porque él viajaba a "deslomarse" y la necesitaba.

El pedido de renuncia desde el "mundo Milei"

La novedad más explosiva de las últimas horas fue el ataque frontal de Nicolás Márquez, biógrafo oficial de Javier Milei y referente intelectual del espacio libertario, quien pidió públicamente la dimisión de Adorni.

"No le está haciendo bien al gobierno su permanencia. Se manejó mal con la prensa, se contradijo y no fue convincente", disparó Márquez, marcando la primera grieta pública de peso dentro del entorno presidencial.

Para el escritor, el daño reputacional que el "caso Adorni" genera en un electorado que está haciendo un fuerte ajuste económico es un riesgo que la gestión no debería correr.

Otro tema por el que aún no ha realizado declaraciones es sobre la supuesta mansión que tendría en un barrio privado, donde las expensas están a nombre de su esposa, según varias investigaciones periodísticas. Allí se armó un gran revuelo entre algunos vecinos que se enteraron de la novedad por los medios.

Los nombres en danza y el blindaje de Karina

Pese a las críticas, el "Triángulo de Hierro" parece resistir los cambios. Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, es quien hoy sostiene el principal escudo sobre el jefe de Gabinete, apostando a que el tema se diluya con el correr de los días.

En el bando de los rumores, los nombres para una eventual sucesión circularon con fuerza, obligando a desmentidas inmediatas:

Pilar Ramírez: la jefa del bloque libertario porteño calificó de "completamente falso" su desembarco en la Jefatura de Gabinete.

Martín Menem y Sandra Pettovello: ambos funcionarios fueron mencionados como posibles relevos, aunque desde la Casa Rosada descartaron cualquier movimiento de piezas por el momento.

La presentación de este miércoles ante los periodistas acreditados será una prueba de fuego para Adorni. No solo deberá responder sobre la gestión, sino también enfrentar los cuestionamientos sobre la ética de la comitiva oficial, en un escenario donde el "fuego amigo" ya empezó a quemar.