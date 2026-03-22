Los socios de Cornejo y el riesgo de llegar al poder a caballo de la honestidad

manuel adorni y esposa Manuel Adorni junto a su esposa Bettina Angeletti, con quien viajó a "deslomarse" a Estados Unidos en el avión presidencial. Foto: X de Manuel Adorni

Lo mismo hicieron Fernando De la Rúa con la Ferrari de Carlos Menem y Mauricio Macri con los guisos k, ambos terminaron embarrados por casos de corrupción más no investigados por la justicia, raro.

De Aristóteles a Milei

Desde tiempos inmemoriales, el asunto de la ética en el ejercicio del poder ha ocupado a filósofos y politólogos en el estudio del tema y a políticos ávidos de desembarcar en el manejo de la cosa pública que prometen a viva voz que no tocarían “jamás” algo que no les pertenece.

Casi ninguna promesa de honestidad ha sido cumplida, la “tentación” está mencionada en el Padre Nuestro porque está en la naturaleza del hombre (y de la mujer) morder la manzana.

El gobierno de Javier Milei llegó a la Casa Rosada montado al caballo de la transparencia apuntando con furia sobre “la casta” en la cual identifica a los corruptos, a “los peronchos”, a los ladrones, a los prebendarios y a “los planeros”.

A poco más de 2 años de transitar en el ejercicio del poder, el presidente no estaría en condiciones de asegurar que lo que veía pecaminoso en la campaña electoral de 2023 no ha terminado siendo una tentación para él, su hermana y su elenco más cercano.

$Libra El escándalo por el caso LIBRA mantiene al gobierno nacional en el mira de la opinión pública. Foto: archivo

Haz lo que digo pero no lo que hago

La hermana del presidente está siendo investigada por un asunto que es al menos grave: podría haber sido parte de una estructura de coimas para quedarse con el 3% de lo que se pagaba por medicamentos para discapacitados. Y lo de $LIBRA es un capítulo aparte.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, está enredado en un par de guisos que lo dejan mal parado: alquiler de aviones privados para viajes particulares en principio pagados por empresas a las que favorecía con dinero público vía producciones audiovisuales para la televisión pública, la compra no declarada de inmuebles de lujo o –el menor de los pecados- subir a su esposa al avión presidencial para pasar unos días “deslomándose” en Nueva York en un hotel 5 estrellas pagado por todos nosotros.

Nada sería tan grave si no estuviesen borrando con el codo lo que escribieron con la mano, fue el propio Milei quien firmó un decreto “prohibiendo para siempre” el uso de aviones estatales para acarrear familiares o bienes particulares y fue el mismísimo Adorni quien lo anunció con bombos, platillos y chicanas en una de sus ruedas de prensa mañaneras cuando ejercía la vocería presidencial, cargo que lo hizo famoso por sus frases anticasta.

Los socios del gobernador

Alfredo Cornejo no tenía porqué saber que sus socios serían infieles a sus promesas de honestidad pero ahora también sigue atento la evolución de esos escándalos que involucran al presidente porque viene de un triunfo rimbombante en octubre aliado a él y todo indica que serían socios también en 2027.

El 2027 se ve muy lejano si uno atiende las urgencias que impone el día a día, pero está a la vuelta de la esquina si uno mira la cantidad de encuestas que aparecen a cada rato entre analistas políticos y periodistas.

No están bien los números hoy para el presidente y los suyos: por primera vez desde que asumió en el poder, son casi 6 de cada 10 los que descreen del gobierno nacional.

alfredo cornejo elecciones Alfredo Cornejo no tenía porqué saber que sus socios serían infieles a sus promesas de honestidad pero ahora también sigue atento la evolución de esos escándalos que involucran al presidente porque viene de un triunfo rimbombante en octubre aliado a él. Foto: X de Alfredo Cornejo

El fin de la algarabía

Nada mal conservar a 4 de cada 10 de tu lado después de casi 30 meses de gobierno y teniendo en cuenta la volatilidad de todo, pero ya no hay tanta algarabía en el elenco presidencial que supo estar apoyado por el 60% de los ciudadanos y que en Mendoza obtuvo casi el 70% de los votos en algunos departamentos populosos.

La política se empeña en dar sorpresas y agregar a la tapa de los diarios asuntos que no se imaginaba ni el más optimista de los opositores ni el más pesimista de los oficialistas, pero así es.