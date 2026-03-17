Caso $Libra: Juan Bautista Mahiques respaldó a Javier Milei y pidió "dejar actuar a la Justicia"

En una entrevista exclusiva con Eduardo Feinmann por la pantalla de A24, el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, salió al cruce de las acusaciones vertidas por la Comisión Investigadora en torno al denominado "Caso $Libra". El funcionario tildó de "imprudente" el accionar de la comisión por señalar responsabilidades penales contra el presidente Javier Milei sin fundamentos judiciales.
"Hablar con tanta liviandad de que tal persona es culpable de un delito sin haber ni siquiera estado imputado en la causa, más cuando se trata del presidente de la Nación, me parece imprudente", sentenció Juan Bautista Mahiques. El ministro recordó que la facultad de imputar recae exclusivamente en los fiscales y que la culpabilidad solo puede determinarse mediante una condena firme del Poder Judicial.
Irregularidades y filtraciones en la causa $Libra
Mahiques también puso el foco en una segunda línea de investigación que involucra la filtración de información confidencial de la Procuración General de la Nación. Según explicó, se habría producido un acceso no autorizado a archivos sensibles que luego fueron difundidos.
"Esta denuncia es gravísima", advirtió el ministro, señalando que si la cadena de custodia de la información se rompió, no se puede descartar que el contenido haya sido adulterado. Asimismo, desmintió categóricamente los rumores sobre un supuesto pago millonario al Presidente relacionado con contratos privados: "No hay absolutamente ninguna prueba que acredite eso. Estamos hablando por algo que trascendió a los medios, no en el expediente".
Independencia judicial y el futuro de la Corte
Durante la entrevista, Mahiques enfatizó que la única instrucción que recibió de Javier Milei fue garantizar la independencia judicial para fomentar la seguridad jurídica en el país. Aseguró que el mandatario no interfiere en los procesos y que su gestión busca una justicia "ágil y eficaz".
Por otro lado, al ser consultado sobre la conformación de la Corte Suprema, el ministro sorprendió al afirmar que la cobertura de las vacantes actuales no es una urgencia inmediata para el Poder Ejecutivo. "Hoy no es la prioridad cubrir las vacantes de la Corte porque está funcionando muy bien. Está sacando más expedientes que cuando tenía cinco miembros", concluyó, desplazando el foco hacia la necesidad de fortalecer otros fueros judiciales.
Fuente: A24