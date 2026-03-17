Caso $Libra: Juan Bautista Mahiques respaldó a Javier Milei y pidió "dejar actuar a la Justicia"

"Esta denuncia es gravísima", advirtió el ministro, señalando que si la cadena de custodia de la información se rompió, no se puede descartar que el contenido haya sido adulterado. Asimismo, desmintió categóricamente los rumores sobre un supuesto pago millonario al Presidente relacionado con contratos privados: "No hay absolutamente ninguna prueba que acredite eso. Estamos hablando por algo que trascendió a los medios, no en el expediente".

Independencia judicial y el futuro de la Corte

Durante la entrevista, Mahiques enfatizó que la única instrucción que recibió de Javier Milei fue garantizar la independencia judicial para fomentar la seguridad jurídica en el país. Aseguró que el mandatario no interfiere en los procesos y que su gestión busca una justicia "ágil y eficaz".

Por otro lado, al ser consultado sobre la conformación de la Corte Suprema, el ministro sorprendió al afirmar que la cobertura de las vacantes actuales no es una urgencia inmediata para el Poder Ejecutivo. "Hoy no es la prioridad cubrir las vacantes de la Corte porque está funcionando muy bien. Está sacando más expedientes que cuando tenía cinco miembros", concluyó, desplazando el foco hacia la necesidad de fortalecer otros fueros judiciales.

Fuente: A24