Por el caso $Libra fue denunciado el fiscal y pidieron explicaciones a Javier y Karina Milei

El presidente de la Comisión $Libra de la Cámara de Diputados de la Nación, Maximiliano Ferraro, sostuvo este lunes que el caso es una “estafa y un hecho de corrupción millonario”, además de “una clara malversación de la investidura presidencial que reviste una gravedad enorme desde el punto de vista institucional”.
“$Libra tuvo como protagonista y partícipe necesario al presidente”, advirtió Ferraro al encabezar una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados.
Los integrantes de la Comisión Investigadora $Libra anunciaron que resolvieron denunciar al fiscal Eduardo Taiano por “entorpecer la causa”; requerir que el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, “den las explicaciones que tienen que dar”, por lo que se presentará un “proyecto de resolución por escrito al Poder Ejecutivo para que todos los funcionarios involucrados” respondan sobre el caso.
También decidieron pedir la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de Karina Milei.
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