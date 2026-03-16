El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se encuentra en el centro de la escena política tras el polémico viaje de su esposa a Nueva York como parte de la delegación oficial. En sus recientes declaraciones, el funcionario ensayó una autocrítica inusual para la administración de Javier Milei, reconociendo que la decisión de incluir a su pareja en la comitiva fue inapropiada.
Manuel Adorni reconoció "filtraciones" y dijo: "No somos dioses, nos equivocamos"
El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, calificó como una "pésima decisión" el haber incluido a su mujer en la comitiva oficial a los Estados Unidos
Adorni no escatimó en calificativos negativos hacia su propia gestión del viaje. "Fue una pésima decisión", afirmó el vocero, reconociendo el impacto negativo que la noticia tuvo en la opinión pública, especialmente bajo la bandera de austeridad que pregona el Gobierno.
Ante la insistencia de la prensa, el funcionario buscó humanizar la falla administrativa y política: "No somos dioses, nos equivocamos", lanzó, intentando cerrar el foco sobre el privilegio que significó el traslado de un familiar con recursos o logística estatal. A pesar de las críticas, Adorni insistió en que los errores son parte de la gestión, pero admitió que este caso puntual fue un paso en falso difícil de justificar.
Filtraciones y "fuego amigo"
Sin embargo, el escándalo no se agota en el viaje per se. La difusión de los detalles —que incluyeron tickets de vuelo y datos de la comitiva— ha desatado una tormenta interna en la Casa Rosada. Según fuentes oficiales, existe un clima de acusaciones cruzadas por la filtración de la información a los medios.
Adorni se refirió a un video difundido en los últimos días y aseguró que fue grabado dentro del propio ámbito gubernamental. “El video está claro que es de puertas adentro del Gobierno, obviamente que salió de ahí”, afirmó.
En los pasillos gubernamentales se sospecha de "fuego amigo". Algunos sectores apuntan a que los datos salieron desde áreas administrativas con el objetivo de desgastar la figura del vocero, quien hasta ahora se mantenía como uno de los activos comunicacionales más sólidos del presidente Milei. Esta filtración de datos sensibles es vista con preocupación, ya que revela grietas en la seguridad de la información interna del Ejecutivo.
El impacto político
La situación deja a Adorni en una posición incómoda frente a la retórica de "el ajuste lo paga la casta". Aunque el vocero intentó dar por terminado el asunto con su pedido de disculpas y la aceptación del error, el caso ha reavivado el debate sobre el uso de los bienes del Estado para fines personales y la transparencia en las comitivas oficiales que viajan al exterior.
Por el momento, el Gobierno busca dar vuelta la página, aunque la investigación interna por las filtraciones continúa abierta para determinar quiénes fueron los responsables de dar a conocer los documentos que pusieron en jaque al portavoz presidencial.