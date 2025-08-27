La costilla de Adán puede tener hojas sin sus clásicos agujeros

La costilla de Adán puede tener hojas sin sus clásicos agujeros, y pocos saben a qué se debe esto

Una famosa planta ha vuelto con todo al centro de la escena, más precisamente por la gran cantidad de ventajas que puede ofrecer: se trata de la costilla de Adán, también conocida con otros nombres. A la hora de tenerla en casa, muchas personas se preguntan distintas cuestiones por ella.

Una de las características que hace a esta planta es la presencia de diferentes agujeros en sus hojas, aunque lo cierto es que pueden no aparecer en algunos casos. ¿Qué significa esto?

costilla de adan, planta
La costilla de Ad&aacute;n es una planta de interior que ha vuelto a ponerse de moda&nbsp;

La costilla de Adán es una planta de interior que ha vuelto a ponerse de moda

Qué significa que algunas hojas de la costilla de Adán no tengan agujeros

En primer lugar, hay que aclarar que el hecho de que las hojas de la costilla de Adán no tengan agujeros es algo que puede ser completamente normal. Lejos de ser un problema, esto responde a la edad de la planta.

Lo que sucede es que, durante sus primeros años, las hojas de la costilla de Adán no tienen ningún tipo de agujeros, sino que estos aparecen a medida que la planta se vuelve más fuerte y madura.

Pero, si ya ha pasado un tiempo considerable desde que tienes la planta, y sigues con el mismo problema, esto sí puede deberse a distintos factores que debes tener en cuenta.

La luz es un factor clave para el desarrollo de las denominadas fenestraciones. Si tu planta no recibe suficiente luz, sus hojas no desarrollarán los agujeros característicos.

planta, costilla de adan
Esta planta puede no desarrollar agujeros durante los primeros a&ntilde;os&nbsp;

Esta planta puede no desarrollar agujeros durante los primeros años

Las hojas de la costilla de Adán también necesitan humedad y los nutrientes adecuados para crecer y desarrollar sus icónicas fenestraciones, por lo que puede ser una insuficiencia de ambas cosas el motivo por el que no aparecen.

Para quien no sabe, las fenestraciones son una adaptación para que la luz pueda pasar a través de las hojas de la costilla de Adán y llegar a las hojas inferiores de la planta, maximizando así la fotosíntesis.

Beneficios de tener esta planta en casa

Más allá de la decoración y de su belleza, la costilla de Adán ofrece una serie de beneficios para la salud, teniendo un lugar en el ámbito de la medicina tradicional. Algunos de los tantos son los siguientes:

  • Purificación del aire
  • Regulación de la humedad
  • Fruto comestible
  • Reduce el estrés y mejora el estado de ánimo
  • Atractivo visual único para modificar la estética de tu hogar

Temas relacionados:

Te puede interesar